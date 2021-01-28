【業績│地產股】恒隆去年基本純利跌6%末期息持平0.59元　香港經濟復甦將取決於疫情是否受控

▲ 恒隆去年基本純利跌6%末期息持平0.59元 香港經濟復甦將取決於疫情是否受控

恒隆地產 （00101） 公布全年業績，去年基本純利跌6%至42億元，計及67.7億元的股東應佔物業之淨重估虧損後，全年盈轉虧，淨虧損25.7億元。末期息維持0.59元，全年派息0.76元。以中午收市價21.15元計，現價股息率3.59厘。恒隆董事長陳啟宗指，香港租賃市場仍將面臨重重挑戰，經濟復甦將取決於疫情是否受控，從而令出行限制可獲放寬。

期內總收入微升1%至89.7億元，營業溢利則持平，達64.8億元。儘管受疫情負面影響，物業租賃業務收入因受惠於內地物業組合仍升4%，至89.11億元。內地租賃物業以人民幣計值的收入按年錄得高達17%的可觀增長，按港元計值則升16%，總營業溢利升19%，平均租賃邊際利潤率為66%。

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恒隆指，香港市場深受疫情帶來的持續負面影響，租金收入下跌9%至36.3億元，營業溢利亦跌12%至29.7億元，租賃邊際利潤率則為82%。其中，香港商舖組合收入減少10%至21.39億元，整體租出率較去年下跌1個百分點至97%。

銅鑼灣商舖組合因遊客到訪銳減而受到重創，再加上租金寬減和下調的影響，來自該組合的收入下跌 16%，租出率亦下跌兩個百分點至 95%。旺角雅蘭中心和家樂坊的收入減少16%，但雅蘭中心已全數租出。至於家樂坊，原本佔地三層的主要租戶於去年10月遷出，部分位置已重新出租，並就餘下面積與一家知名時尚生活品牌進行後續磋商。於過渡期間，家樂坊的租出率跌至62%。

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為減輕營商環境對租戶的影響，恒隆因應個別租戶的經營情況提供租金寬減；去年新租賃及續租的租金大多為向下調整。與內地物業租賃組合相反，香港物業租賃業務的收入和零售額均未有回升至疫情前的水平，預計需要更長時間才能復甦。

恒隆去年物業銷售收入則下跌79%至6,200萬元。

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編輯：陳韻妍