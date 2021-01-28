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【特朗普卸任】住特朗普大道感尷尬 渥太華居民促改名

環球社會熱點 12:39 2021/01/28

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加拿大首都渥太華一條街道以特朗普命名，但區内居民認為住在特朗普大道很尷尬，希望可改名。

前美國總統特朗普被指煽動示威者引發國會暴亂，多方宣布與特朗普「割席」。早於特朗普入主白宮前，加拿大首都渥太華一條街道就以特朗普命名。但特朗普目前面臨多方指控，區内居民認為住在特朗普大道很尷尬，因此希望可改名。

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加拿大廣播公司（CBC）報道，特朗普大道（Trump Avenue）位於渥太華市中心的中央公園社區内，街上主要為單棟住宅。據已在這條街居住兩年半的布魯克斯（Kaylee Brooks）表示她曾感到沮喪，更指無人希望與特朗普的名字扯上關係。她支持為特朗普大道重新命名，因為她以後再申請文件時都無需再提起特朗普。

市議員布羅金頓（Riley Brockington）早前已知會於這條街居住的民眾，表示市議會周六（30日）會與居民進行磋商，了解居民是否支持更改特朗普大道的名字。

布羅金頓向CBC表示，他多年來都爭取為特朗普大道重新命名，但他擔心特朗普會採取報復，決定直至特朗普卸任後才採取行動。

布羅金頓稱如居民同意改名，市議會將會設立工作小組，來為這條街構思一個新名稱。但由於新名稱必須獲這條街的全體居民通過，才可正式申請改名。因此，特朗普大道料不會於短期内消失。

責任編輯：鄭錦玲

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