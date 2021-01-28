【拜登上任】克里擔大旗阻暖化 家人卻有私人飛機狂排碳

美國總統拜登簽署行政命令，涉及多項應對氣候變化的措施及環保政策，包括將氣候變化視為國家安全首要議題。主理氣候變化問題的美國氣候特使克里（John Kerry），卻被揭發家人仍擁有私人飛機。私人飛機的每位乘客碳排放量，比傳統商用飛機的逾40倍。

《霍士新聞》報道指，根據美國聯邦航空總署（FAA）的紀錄顯示，Flying Squirrel LLC擁有一架私人飛機。此公司是克里妻子特蕾莎（Teresa Heinz-Kerry）的私人飛機公司。白宮未有作回應。

拜登將簽署命令 涉氣候變化應對措施 【下一頁】

根據FAA記錄，這架飛機的註冊證書於2005年7月頒發，並於2023年10月到期。

目前還不清楚克里會否在他妻子的公司中獲得收益。不過，報道指私人飛機每位乘客的碳排放量，傳統商用飛機的40倍，此已與克里的工作有矛盾。

克里曾任職奧巴馬時期的國務卿，當年亦有份代表美國討論《巴黎協定》。克里透露上周五（22日）與歐洲多國外長通話。他聲稱多國外長批評特朗普（Donald Trump）政府應對氣候變化行動不足，並指他們對拜登政府寄予厚望。

責任編輯：林嘉莉