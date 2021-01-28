【遊戲驛站GME】GME「散戶屠鱷」後遺：WallStreetBets被Discord封殺、白宮SEC關注

▲ 牽起狙擊GameStop淡倉的WallStreetBets被Discord封殺

遊戲驛站GameStop（美：GME）上演「散戶屠鱷」，GME連日爆升後近一星期後尚未告終。被視為引發散戶力量的網上討論區「r/WallStreetBets」成為市場關注，WallStreetBets在Reddit一度暫停開放近一小時，甚至被另一討論區Discord 下架。Disocrd指出，有關決定在WallStreetBets發現「仇視內容」，而非因為金融詐騙。

WallStreetBets在美國東岸時間周三晚上6時封閉約一小時，WallStreetBets討論區管理員其後解釋，因為用戶暴增令管理帶來困難，管理員已設法阻止程式機械人（bot）帶來違規雜音，也與討論區商議如何遵守規則。

WallStreetBets現時在Reddit有392萬個追蹤者，討論區自嘲追蹤者為「degenerate（墮落的人）」。

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WallStreetBets 不單在GME成名之作，在狙擊AMC（美：AMC）、黑莓（美：BB）沽空淡倉也取得成果。

GME周三美股正股時間升1.3倍，收市股價347.5美元，較去年底股價18.84美元，累升17倍。AMC昨日股價升3倍，年初至今累升8倍。黑莓昨日股價升33%，年初至今累升3倍。

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事件不單引起市場關注，白宮新聞發言人Jen Psaki稱，財長耶倫和白宮團隊正密切關注GameStop以及其他公司的相關市場活動。

美國證券交易委員會（SEC）也發聲明稱，正積極監控期權和股市波動，與監管機構評估當前情況，並審查受監管實體、金融中介和其他市場參與者的活動。不過，有市場人分析，SEC聲明意義不大，質疑監管機構以討論區為造市案切入點。

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編輯：麥德銘