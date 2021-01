【國會暴亂】歐盟斥特朗普 對民主造成不可挽回傷害

美國前任總統特朗普被指煽動支持者造成國會暴亂,多國元首紛作出譴責。歐盟委員會主席馮德萊恩指,特朗普於過去4年任期內,對民主造成了「不可挽回」(irreversible)的傷害。馮德萊恩亦表示,是次的國會暴亂亦突顯濫用社交平台的後果。

馮德萊恩(Ursula von der Leyen) 於本周二就美國國會暴亂發表評論。她指以往與美國的雙邊會談都是圍繞關稅等經濟問題。但發生國會暴亂後,多名暴徒非法闖入國會山莊的一幕,情況令人震驚,使人憂慮美國過去4年的民主制度是否遭到破壞。

馮德萊恩續指,民主價值思想根深蒂固,甚至習以為常。但我們仍然需要時刻捍衛我們的制度免受仇恨言論、虛假信息、假新聞及煽動暴力的行為所侵蝕。

德國外長馬斯(Heiko Maas) 亦就國會暴亂譴責特朗普,直斥「只有民主的敵人,才會對華盛頓事件感到高興」(The enemies of democracy will be happy about these unbelievable pictures from Washington, DC)。

特朗普於Twitter多次表示大選存在舞弊情況,但並沒有實質證據。他亦多次於煽動支持者於確認大選結果當日於華盛頓集會,並希望支持者「勢死戰鬥到底」(fight like hell ),最終演變成國會暴亂。

