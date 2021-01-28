  • 22°C
香港時間 : 2021128日 (四) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】螞蟻集團容許用戶可自主調整花唄、借唄額度

新經濟追蹤 13:35 2021/01/28

分享：

支付寶母公司、阿里巴巴同系的螞蟻集團近日屢屢有新動作。

支付寶母公司、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團近日屢屢有新動作。繼周三螞蟻傳出已向中國監管機構遞交申請轉型為金融控股公司後，螞蟻集團今日（28日）宣佈，將調整旗下消費信貸業務「花唄」和「借唄」的運作模式，容許用戶自行調整額度。

阿里巴巴午後股價跌逾2%，至下午1時30分，報252.6元，跌2.8%，成交47億元。

螞蟻集團擬轉型為金融公司，詳情可看﹕【下一頁】

螞蟻集團表示，為了令用戶能夠更自主地管理額度，「花唄」和「借唄」更新自助管理新功能，從今日起，用戶可自行調整額度，在應用程式設置消費提醒、調整付款順序等。集團續指，「花唄」和「借唄」將會持續倡導理性消費。

螞蟻集團表示，為了令用戶能夠更自主地管理額度，「花唄」和「借唄」更新了自助管理新功能。

自螞蟻集團暫緩上市後，集團曾表態將全面落實監管要求，多次整頓旗下消費信貸業務。去年年底，螞蟻集團表示，為倡導更理性的消費習慣，集團已調低年輕用戶花唄額度，降至2000元至3000元（人民幣，下同）以下。

此外，外媒亦曾於本月報道，螞蟻集團擬將負責經營「花唄」和「借唄」的網絡小貸公司業務轉移至可在全國範圍內經營的消費金融公司。

圖看螞蟻、阿里巴巴監管事件簿

    點擊圖片放大
    +5
    +4

更多【新經濟股】文章

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

相關文章﹕

【阿里巴巴股價】年輕網友花唄額度遭調低　螞蟻：倡導更理性消費習慣

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯﹕賴奕羚

資料提供 : 即時新聞頻道, 即市財經, 新經濟追蹤, 股市

港股 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 支付寶

上一篇文章

【電動車】賈躍亭旗下FF傳最快周五公布美國上市計劃　吉利傳成基石投資者

下一篇文章

【Bitcoin】BIS警告比特幣爆破僅時間問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄451億、超購178.8倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄451億、超購178.8倍
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4100億、超額392倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4100億、超額392倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄143億、超額認購77倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄143億、超額認購77倍
【美股期貨】美期續軟納指期貨跌近0.3%　GME盤後挫近16%（不斷更新）
【美股期貨】美期續軟納指期貨跌近0.3%　GME盤後挫近16%（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？