【阿里巴巴】螞蟻集團容許用戶可自主調整花唄、借唄額度

▲ 支付寶母公司、阿里巴巴（09988）同系的螞蟻集團近日屢屢有新動作。

支付寶母公司、阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團近日屢屢有新動作。繼周三螞蟻傳出已向中國監管機構遞交申請轉型為金融控股公司後，螞蟻集團今日（28日）宣佈，將調整旗下消費信貸業務「花唄」和「借唄」的運作模式，容許用戶自行調整額度。

阿里巴巴午後股價跌逾2%，至下午1時30分，報252.6元，跌2.8%，成交47億元。

螞蟻集團擬轉型為金融公司，詳情可看﹕【下一頁】

螞蟻集團表示，為了令用戶能夠更自主地管理額度，「花唄」和「借唄」更新自助管理新功能，從今日起，用戶可自行調整額度，在應用程式設置消費提醒、調整付款順序等。集團續指，「花唄」和「借唄」將會持續倡導消費。

▲ 螞蟻集團表示，為了令用戶能夠更自主地管理額度，「花唄」和「借唄」更新了自助管理新功能。

自螞蟻集團暫緩上市後，集團曾表態將全面落實監管要求，多次整頓旗下消費信貸業務。去年年底，螞蟻集團表示，為倡導更理性的消費習慣，集團已調低年輕用戶花唄額度，降至2000元至3000元（人民幣，下同）以下。

此外，外媒亦曾於本月報道，螞蟻集團擬將負責經營「花唄」和「借唄」的網絡小貸公司業務轉移至可在全國範圍內經營的消費金融公司。

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編輯﹕賴奕羚