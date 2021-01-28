Mastercard研感應式支付方案應用　抗量子技術

▲ Mastercard宣布將應用最新的抗量子技術來研發新一代感應式支付方案。

Mastercard宣布，將應用最新的抗量子技術（quantum-resistant technologies）來研發新一代感應式支付方案，讓消費者在未來數十年繼續享受高度安全和便利的支付體驗。

業界首創的全新升級感應式（Enhanced Contactless，簡稱Ecos）規格，將有助確保感應式技術能在未來瞬息萬變的數碼化環境及各種新興技術（如量子計算）推出時仍持續適用。

【電子支付】GOGOX新增支付方式 PayMe付款設限時回贈優惠（附使用教學）

【金融科技】數碼化信用狀解決跨境貿易痛點 區塊鏈技術功不可沒

至於消費者對於更快捷、方便、安全及衛生的支付模式的需求，正好推動他們轉用感應式支付，而這個趨勢將持續地增長。在去年第3季，感應式支付的滲透率佔全球實體交易的41%，按年增長30%。

Mastercard網絡與智能總裁Ajay Bhalla表示，感應式支付是當前及未來實體交易的大趨勢。數碼化發展的步伐在去年中快速增長，而感應式支付等數碼解決方案亦變得更加重要。隨着支付生態系統持續發展，更多的連接設備和物聯網將創造更多用戶需求，且對持續創新以開發下一代新功能的需求亦愈來愈大，以確保技術永遠走在最前沿。

【2021科技趨勢】Amazon技術總監：8大科技預測 現實世界與數碼世界漸融合

公司預計實體店內的消費將逐漸改以感應式支付進行，這些新規格能確保任何裝置均可被用作進行支付，毋須再刷卡或插卡。而新規格亦將於未來數年逐漸被應用，而電子錢包、流動支付、感應式支付卡和銷售終端機將繼續如常運作，消費者和商戶可望在這個過程中無縫接軌。

責任編輯：施雯雯