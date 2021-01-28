網上研討會問答︰三利好因素支持股市

在一月中旬，我們舉辦了網上研討會，為大家分享對今年上半年的市場展望。感謝各位的支持，我們在網上研討會後收到很多問題。我們概括了最多人關心的題目，希望在此為大家簡述看法。

首先，對於黃金的看法。黃金自去年7月觸及歷史新高後有回落的跡象，現時大致在每盎司1,800美元徘徊。另一方面加密貨幣如比特幣近來的升幅驚人，令不少投資者質疑加密貨幣會否取代黃金，而黃金是否還應該持有？在管理投資組合的角度來看，比特幣自2009年推出以來波動性驚人，其價格暴升暴跌如「賭細價股」，加入投資組合並不能為組合分散風險。反之，黃金是傳統避險資產，有著實質的工業和商業用途，其雙重特性（與標普500一定水平的升市和跌市分別有正面和負面關係）為投資組合分散風險。在拜登上場預期有更多的財政支出、弱美元和孳息率走平等因素下，金價將會得到支持，並經由我們黄金模型的計算，12個月目標可達每盎司2,300美元。

其次，對於股市。美股已在歷史高位，還應否繼續入市？按傳統定義，如果股市上漲超過20%便稱之為牛市，反之亦然。據此判斷，在去年2月至3月期間由高位驟降至低位達33.9%，標誌著進入熊市。隨後自3月23日以來，股市便開展了強勢的反彈，標誌著新一輪牛市的開始。在美國大選塵埃落定﹑新冠肺炎疫苗也研發成功的情況下，我們認為2021年股市走強已萬事俱備。我們認為有三個利好因素支持着股市。第一，負實際債券孳息率，對風險資產形成支持；第二，股票風險普遍溢價，推動資金流入股市；第三，商業恢復正常，企業盈利將出現反彈。無可否認，股市目前估值看似很高，全球股市的預測市盈率約為25.8倍，高於長期平均水平，但當企業盈利將趨於正常，從而給估值帶來下行壓力。

最後，在中美對科技龍頭的反壟斷調查及實施新的法規限制的情況下，是否要減持或避免投資這些企業？不論在中美，以至全球，數碼化是一個不可逆轉的趨勢。雖然反壟斷調查及實施新的法規限制對科技龍頭都是不利因素，但同時要知道的是它們的技術和龍頭地位並不能在一時三刻被取代。在基本面大致不變的情況下，我們對這個行業的長遠發展仍然保持樂觀的看法。

我們本季的市場洞察主題為《曙光乍現》，因為我們看到全球在經歷一年的疫情後因為疫苗的理想進程令經濟看到曙光。雖然現時的疫苗還不是「特效藥」，但至少我們對社會回復常態抱有希望。