  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 12:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網上研討會問答︰三利好因素支持股市

宏觀解讀 11:24 2021/01/28

分享：

在一月中旬，我們舉辦了網上研討會，為大家分享對今年上半年的市場展望。感謝各位的支持，我們在網上研討會後收到很多問題。我們概括了最多人關心的題目，希望在此為大家簡述看法。

首先，對於黃金的看法。黃金自去年7月觸及歷史新高後有回落的跡象，現時大致在每盎司1,800美元徘徊。另一方面加密貨幣如比特幣近來的升幅驚人，令不少投資者質疑加密貨幣會否取代黃金，而黃金是否還應該持有？在管理投資組合的角度來看，比特幣自2009年推出以來波動性驚人，其價格暴升暴跌如「賭細價股」，加入投資組合並不能為組合分散風險。反之，黃金是傳統避險資產，有著實質的工業和商業用途，其雙重特性（與標普500一定水平的升市和跌市分別有正面和負面關係）為投資組合分散風險。在拜登上場預期有更多的財政支出、弱美元和孳息率走平等因素下，金價將會得到支持，並經由我們黄金模型的計算，12個月目標可達每盎司2,300美元。

其次，對於股市。美股已在歷史高位，還應否繼續入市？按傳統定義，如果股市上漲超過20%便稱之為牛市，反之亦然。據此判斷，在去年2月至3月期間由高位驟降至低位達33.9%，標誌著進入熊市。隨後自3月23日以來，股市便開展了強勢的反彈，標誌著新一輪牛市的開始。在美國大選塵埃落定﹑新冠肺炎疫苗也研發成功的情況下，我們認為2021年股市走強已萬事俱備。我們認為有三個利好因素支持着股市。第一，負實際債券孳息率，對風險資產形成支持；第二，股票風險普遍溢價，推動資金流入股市；第三，商業恢復正常，企業盈利將出現反彈。無可否認，股市目前估值看似很高，全球股市的預測市盈率約為25.8倍，高於長期平均水平，但當企業盈利將趨於正常，從而給估值帶來下行壓力。

最後，在中美對科技龍頭的反壟斷調查及實施新的法規限制的情況下，是否要減持或避免投資這些企業？不論在中美，以至全球，數碼化是一個不可逆轉的趨勢。雖然反壟斷調查及實施新的法規限制對科技龍頭都是不利因素，但同時要知道的是它們的技術和龍頭地位並不能在一時三刻被取代。在基本面大致不變的情況下，我們對這個行業的長遠發展仍然保持樂觀的看法。

我們本季的市場洞察主題為《曙光乍現》，因為我們看到全球在經歷一年的疫情後因為疫苗的理想進程令經濟看到曙光。雖然現時的疫苗還不是「特效藥」，但至少我們對社會回復常態抱有希望。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

最新專欄文章 更多

星級展望 - 新貿易協議成中國股票催化劑
2021/01/21
新貿易協議成中國股票催化劑
星級展望 - 「藍潮」巨量財政政策支持通貨再膨脹交易
2021/01/15
「藍潮」巨量財政政策支持通貨再膨脹交易
星級展望 - 2021利率走勢
2021/01/07
2021利率走勢
星級展望 - 繼續槓鈴策略　增I.D.E.A主題
2020/12/31
繼續槓鈴策略　增I.D.E.A主題
星級展望 - 美元處於轉捩點
2020/12/24
美元處於轉捩點
股票 金價

上一篇文章

【小米股價】大市回調小米續挫　逾2000買盤無懼29元排隊撈貨

下一篇文章

【異動股】維他奶曾升17%　里昂此前降評級至「跑贏大市」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指收市跌633點　納指挫2.6%　科技股下跌及挾空倉成焦點（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌633點　納指挫2.6%　科技股下跌及挾空倉成焦點（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160抽唔抽？入場費比快手更貴　認購前你要知的五件事
【新股IPO】微創心通醫療2160抽唔抽？入場費比快手更貴　認購前你要知的五件事
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄445億、超購176.4倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄445億、超購176.4倍
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4000億、超額387倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4000億、超額387倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？