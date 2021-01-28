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【港股追蹤】金沙中國去年淨收益大跌8成 全年錄得15.2億美元虧損

股樓投資 12:52 2021/01/28

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金沙中國（01928）控股股東LAS VEGAS SANDS CORP. 公布截至去年底止第四個財政季度及全年業績，據美國公認會計原則，金沙中國去年淨收益總額按年跌80.8%至16.9億美元，全年錄得淨虧損15.2億美元，2019年同期淨收入20.4億美元。金沙現跌0.2%，報31.05元，成交3.42億元。

【阿里巴巴9988】傳螞蟻準備改組為金融控股企業 重組方案或於春節前完成  詳情請看[下一頁]

金沙去年第四季淨收益總額，較2019年第四季減少69.9%至6.72億美元。金沙中國上季淨虧損2.46億美元，而2019年第四季淨收入為5.13億美元。金沙中國在去年第四季的經調整物業EBITDA為4,700萬美元，按年跌94.2%；去年全年經調整物業EBITDA為虧損4.31億美元，2019年度則錄經調整物業EBITDA為31.89億美元。

【內銀搶客】內銀理財業務競爭激烈　到期不贖回照有收益  詳情請看[下一頁]

上季威尼斯人項目，娛樂場淨收益按年下跌64%至3.27億美元，巴黎人娛樂場淨收益跌74.8%至1.01億美元。第四季的資本開支共達2.52億美元，包括於澳門2.01億美元的建造、發展及維修活動。

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撰文 : 趙家盈

金沙中國有限公司（01928）

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