【疫下理財】告別月光族！　5個打工仔女必學的儲錢方法

新冠肺炎疫情持續一年，本港經濟大受打擊，不少打工仔被迫減薪、放無薪假，收入減少，最緊要是積穀防饑，開始儲錢計劃，方能度過寒冬。以下5個儲錢法相信可以幫到手，只要有恒心及毅力，香港人必定能度過難關！

【妙法1】信封儲錢法

很多「月光族」朋友，多年來一直儲不了錢，可能是理財心態出問題！想壓縮個人消費的最好做法，不妨先扣起一筆錢作儲蓄，信封儲蓄法正是實踐這原則。

信封儲錢法做法很簡單：每月出糧後，把薪金分為支出及儲蓄兩部分，準備一個「儲蓄信封」及多個「支出信封」。每月出糧後，先把固定儲蓄金額放進「儲蓄信封」；然後把預計支出的金額如租金、交通費、飲食、消費等，各從其類放進各自的「支出信封」。若其中一個「支出信封」裏的錢花光了，可在其他「支出信封」撥款過去，但切不可動用「儲蓄信封」的錢。最好同時有記帳的習慣，了解自己每月收支，才能準確分配各信封的金額。

雖然香港已進入電子支付年代，大多數人每日以信用卡、八達通及手機錢包消費，但原來提取現金放入信封儲錢，可將儲蓄行為「視覺化」，比起冷冰冰的數字，看見真金白銀令人更有儲錢動力。而且把支出分成多個信封，方便自制能力較差的人，每月初便嚴控支出，做到「應使則使」，告別衝動消費。

【妙法2】4個戶口儲錢法

「4個戶口儲錢法」是在每月出糧後，利用銀行戶口把薪金分成4部分。此法要開立4個銀行戶口，分別為「出糧戶口」、「消費戶口」、「投資戶口」及「備用戶口」。第一步是開立「出糧戶口」，即僱主支薪的戶口，這戶口可支付大額的固定開支，如樓按及租金，扣除這筆大額開支後，把餘錢分別轉帳至消費戶口、投資戶口及備用戶口。如果大家有每月記帳，大概會知道每月生活開支有多少，一出糧便可轉帳至消費戶口，應付飲食、交通、日用品消費等。

不過單靠銀行儲蓄，購買力早晚被通脹蠶食！因此大家同時要開立「投資戶口」，每月將固定金額存入作投資，如定額月供股票、月供基金，善用平均成本法投資，長遠應可獲取不俗的收入。

第4個是「備用戶口」，存放金不要動用「備用戶口」的資金。「4個戶口儲錢法」的好處是每月將薪金分成4部分，一出糧已限制自己的儲蓄、投資及消費金額，幫助理財紀律較差的人妥善理財。

【妙法3】6個罐子理財法

6個罐子理財法的做法，是將支出分成6個分類。概念是將支出有系統地分配，知道甚麼時侯可以動用存款，便不會亂花錢！6個罐子分別為：

1. 財務自由（10%）：無論月入多少，亦要把收入內可動用資金的10%存起來，用作投資。這份儲蓄的投資目的是創造被動收入，在任何時候亦不能動用。

2. 長期儲蓄（10%）：用作將來應急用，或是用來達成長遠的目標。每月存起可動用資金的10%，在未達成目標金額前亦不能動用。

3. 教育／進修（10%）：除了金錢上的投資，增值自己也相當重要。不妨儲起可動用資金的10%，作教育或進修基金，讓自己在職場保持競爭力。

4. 娛樂（10%）：理財不是要做「苦行僧」，每個月將可動用資金的10%撥作娛樂基金並不過份。

5. 給予（5%）：將可動用資金的5%用作慈善捐款，幫助有需要的人，或買禮物贈家人朋友。

6. 生活支出（55%）：生活上的一切支出，如交通費、租金、電話費等也要控制在可動用資金的55%以內，當支出有效地控制時，可逐步降低比率。

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【妙法4】52周儲錢法

「52周儲錢法」近年大受網民歡迎，因其做法簡單但考驗恒心和定力，相當好玩！第一周先儲50元，其後每周多儲50元。如第二周儲100元、第三周儲150元，如此類推，直到第52周儲蓄2,600元，一年下來便可儲蓄6.89萬元。

採用「52周儲錢法」的好處是，一次過要儲蓄6.89萬元並不容易，但把儲錢變成遊戲，挑戰自己的定力，若能持之以恒地儲足一年，就很有成功感。

而「52周儲錢法」也有變奏版本，如「先苦後甜」版，第一周先儲2,600元，其後每周減少50元。不過「先苦後甜」首月已經要儲逾1萬元，但捱得過開頭，其後愈儲愈輕鬆，成功儲錢機會更大。同時，大家可因應個人能力，提升儲蓄金額，如以100元為遞進單位。

【妙法5】零錢儲錢法

若每周累進儲錢太難，每日先儲起身上零錢吧！積少成多，每日幾元，一年下來可以很可觀。

打工仔女每日到食飯或買東西，每日總會收到不少碎銀「神沙」。大家可在家放一個小錢罌，每天回家也將當日收到的硬幣存入錢罌。即使每日存5元，假設一年返工250天，一年下來也有1,250元！

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責任編輯：葉卓偉