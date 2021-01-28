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【網上銷售】Visa推第二輪電子商務方案　夥SHOPLINE助中小企拓網銷

商業 11:16 2021/01/28

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Visa與SHOPLINE合作推出電子商務新手包，而只要選擇全新訂閱方案，更可節省高達7,195港元。

疫情令網購成為新消費習慣。為協助更多中小企開展網上銷售業務，Visa與SHOPLINE合作推出電子商務新手包，而只要選擇全新訂閱方案，更可節省高達7,195港元。

【支援中小企】數碼港夥前海管理局　加強支援本港創科初創企業

Visa電子商務新手包包括：使用Visa支付首年的新年度訂閱費用時，可享高達2,598港元或20%的網上商店組合方案折扣。方案包括基本開店計劃、社交媒體智能購物系統計劃及一個額外模組。模組為附加插件或工具，有助用戶優化其電子商務商店。

而使用Visa支付首年的新年度訂閱費用時，可享高達7,195港元或30%的O2O組合方案折扣。方案包括電子商務新手計劃、社交商務計劃、零售POS計劃和三個額外模組。 

根據Visa最新的環球研究，近五分之三（57%）的香港中小型企業首次於網上銷售產品，較去年6月的五分之二（40%）有所上升，高於全球平均水平（44%）。

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach）表示，在香港，現時網上購物開支佔消費者的總開支超過一半；預料疫情結束後的一段長時間內，大部分消費者仍會繼續保持這種新習慣。由於去年5月首度推出的電子商務新手包反應熱烈，因此今年Visa推出第二輪計劃，協助商戶進行網上銷售並開拓新收入來源。

外派僱員宜居城市排行榜　香港躍升至58位　惟新聞自由評分跌

【史諾比開騷】Apple TV+推《史諾比開騷》　2月5日一連6集登場（附預告）

責任編輯：蘇穎琪

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