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【騰訊股價】84款國產遊戲獲發版號 騰訊《金屬對決》、中手遊《斗羅大陸：鬥神再臨》上榜

Hot Talk 11:01 2021/01/28

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84款國產遊戲獲發版號，騰訊《金屬對決》上榜。

內地批出新年以來首批國產遊戲版號，共有84款遊戲獲批，全部為手遊，當中42款為休閒益智類遊戲。騰訊 （00700） 旗下《金屬對決》、中手遊 （00302） 的《斗羅大陸：鬥神再臨》、創夢天地 （01119） 的《小動物之星》、心動公司 （02400） 的《少年的人間奇遇》都在榜單內。

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《金屬對決》（Metal Revolution）是騰訊Next Studios工作室開發的一款新概念格鬥遊戲，以Cyberpunk機甲為題材，以未來架空世界為背景，將人類對未來世界科技的應用，以及科技與人文的衝突，融入遊戲設定中。《斗羅大陸：鬥神再臨》則由斗羅大陸小說改編的策略卡牌手遊。

騰訊早段曾高見719.5元，惟最新倒跌1.7%，失守700元報690元，成交超過120億元。中手遊最新升3.2%，報3.24元；心動公司升0.4%，報60.15元；創夢天地跌1.4%，報4.1元。

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編輯：陳健婷

 

 

港股 騰訊控股（00700） 遊戲 電玩手遊 心動公司（02400） 中手遊（00302） 創夢天地（01119）

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