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【社交移民潮】WhatsApp擬實施私隱新條款　三星期流失數百萬用戶

科技 11:00 2021/01/28

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據英國國會內政事務委員會的數據顯示，WhatsApp在過去3星期流失的用戶數以百萬計。

WhatsApp早前宣布將要求用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發全球棄用WhatsApp熱潮，紛紛移民至通訊軟件Signal及Telegram。據英國國會內政事務委員會的數據顯示，WhatsApp在過去3星期流失的用戶數以百萬計。

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據英國《衛報》引述英國國會內政事務委員會的數據顯示，單單在今年1月的首3個星期，WhatsApp的競爭對手Signal在全球就新增750萬用戶，而另一位競爭對手Telegram的用戶數字更急增2,500萬。可見，兩個通訊平台受惠於WhatsApp移民潮，用戶數字出現明顯急升。

WhatsApp歐洲、中東和非洲公共政策總監Niamh Sweeney向英國國會內政事務委員會承認，大量用戶流失與公司更新服務條款有關。她重申WhatsApp的立場表示，更新私隱條款是配合商業通訊服務，同時要向用戶提供更大透明度，強調WhatsApp與Facebook的數據分享做法並沒有改變。

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雖然WhatsApp已宣布將政策延期於5月中推行，但仍無減用戶離棄WhatsApp的決心。數據分析公司App Annie市場觀察總監Amir Ghodrati指，社交應用程式的移民潮並不罕見。他指出，基於社交應用程式的性質及主要功能為與他人通信，社交應用程式的下載增長，通常可以根據時事而迅速發展。又指，在過去的幾年，已看到市場對加密訊息及注重私隱的應用程式需求不斷增長。

責任編輯：施雯雯

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