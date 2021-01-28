【社交移民潮】WhatsApp全球流失數百萬用戶　Telegram推更新容許匯入WhatsApp聊天記錄

▲ WhatsApp在過去3星期流失的用戶數以百萬計；Telegram隨即推出更新，允許用戶匯入其他通訊軟件的聊天紀錄。

WhatsApp早前宣布將要求用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發全球棄用WhatsApp熱潮，紛紛移民至通訊軟件Signal及Telegram。

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據英國《衛報》引述英國國會內政事務委員會的數據，WhatsApp在過去3星期流失的用戶數以百萬計。WhatsApp歐洲、中東和非洲公共政策總監Niamh Sweeney向內政事務委員會承認，大量用戶流失與公司更新服務條款有關。她重申WhatsApp的立場表示，更新私隱條款是配合商業通訊服務，同時要向用戶提供更大透明度，強調WhatsApp與Facebook的數據分享做法並沒有改變。

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雖然WhatsApp已宣布將政策延期於5月中推行，但仍無減用戶離棄WhatsApp的決心。不過，很多用戶都覺得聊天記錄相當重要，致使「移民計劃」頓時卻步。Telegram剛剛就宣布推出更新，當中加入一項新功能，可以讓用戶匯入WhatsApp、Line，甚至是韓國熱門的KakaoTalk通訊軟件的聊天記錄，相信有助一眾港人加快轉會潮！

▲ Telegram剛剛宣布推出更新，當中加入一項新功能，可以讓用戶匯入WhatsApp、Line，甚至是韓國熱門的KakaoTalk通訊軟件的聊天記錄。（App Store截圖）

據外國網站9to5mac報道，只要通過Telegram 7.4版本更新，用戶將可選擇想要保留的WhatsApp對話，揀選Export Chat匯出聊天記錄，然後再按指示選擇以Telegram開啟。Telegram系統將會詢問有關記錄是與哪位聯絡人相關，確認後即可把聊天記錄從WhatsApp轉移至Telegram。

責任編輯：施雯雯