▲ 拜登禁官員用「中國病毒」 蓬佩奧坦言感失望

前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任後首度接受訪問，談及對拜登政府意見。拜登早前簽署行政命令，禁止聯邦政府稱呼新冠病毒為「中國病毒」（China Virus），以免對亞裔美國人構成種族歧視。蓬佩奧坦言，對拜登禁止官員使用「中國病毒」一詞，感到失望。

蓬佩奧接受《霍士新聞》訪問時坦言，希望拜登政府會跟隨以往政府相若的對華政策。蓬佩奧形容，特朗普政府的對華政策「獨特」（unique），亦是對美國來說是正確的事，又指這樣才是「美國優先」。

拜登禁止聯邦政府稱「中國病毒」 因恐種族歧視 【下一頁】

蓬佩奧認為，北京政府正在積極尋找拜登政府內的「軟肋」，以希望逆轉特朗普政府任內各種與中國對抗的努力。

而對於拜登周二簽署「譴責及打擊種族主義、仇外心理，及對亞裔美國人、太平洋島國民眾的不寬容行為」的行政命令，禁止聯邦政府稱呼新冠病毒為「中國病毒」，蓬佩奧坦言感到失望，又強調新冠病毒是由武漢傳出。

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拜登的行政命令指，聯邦政府必須理解「政治領袖」的言行會在促進仇外情緒方面發揮作用，包括針對病毒的起源地的地點位置發表意見。文件認為，以上說法令民眾對亞裔美國人及太平洋島國民眾產生毫無根據的恐懼，及長期的污名化，並助長欺凌、騷擾及仇恨。

有報道指，雖然文件未有提及特朗普的名字，但「政治領袖」一詞似乎是指特朗普，而特朗普經常使用「中國病毒」來形容新冠病毒。

責任編輯：林嘉莉