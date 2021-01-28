【無人駕駛】百度獲准於美國加州展開無人駕駛測試

▲ 百度（美：BIDU）已獲加州批准，將進行無人駕駛測試。

外電報道，美國加州車輛管理局周三（27日）表示，百度（美：BIDU）已獲加州批准，將進行無人駕駛測試。

百度據報3月最快香港第二上市 「1拆80」料為上市部署【下一頁】

目前大多數自動駕駛汽車在測試時，都會配備一名安全員坐在駕駛位上，共有58家公司獲批在加州進行配有一名替補駕駛員的自動駕駛汽車測試許可，其中包括多家主要車廠與蘋果。

百度是第六家獲准不必配備駕駛員進行測試的公司。當局准將允許百度在聖塔克拉拉縣Sunnyvale的特定街道對三輛自駕車進行測試。據悉，百度將以兩種不同的車款測試其自駕系統，分別為林肯MKZ轎車與克萊斯勒的Pacifica廂型車。

黑莓與百度加強自動駕駛技術合作【下一頁】

百度在中國共有500輛自動駕駛汽車正在測試中，還有一部分在美國測試，但是這些測試車都配備了安全員。

加拿大企業級軟件開發商黑莓（BlackBerry）本周宣布，將擴大與百度的戰略合作，共同推出中國市場新一代聯網汽車與自動駕駛汽車所需的軟件工具。

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編輯：吳敏芳