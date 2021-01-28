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【自動駕駛】滴滴自動駕駛據報完成23億元融資 L4級車型列內部重點項目

新經濟追蹤 10:07 2021/01/28

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滴滴自動駕駛據報最新完成3億美元融資，IDG資本領投。

新能源汽車浪潮席捲全球，車企及互聯網企業齊部署自動駕駛。內地媒體報道，內地最大網約車平台滴滴旗下滴滴自動駕駛已於近期完成3億美元（約23億港元）融資，由IDG資本領投，CPE（中信產業基金）、中俄投資基金、國泰君安國際、建銀國際等投資機構跟投。

吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下FF，恒大未有參與融資談判，請按【下一頁】

同時滴滴自動駕駛已啟動新一輪融資。加上去年5月公開披露的軟銀願景基金2期領投的逾5億美元融資，滴滴自動駕駛公司在一年內獲得超過8億美金投資。

滴滴在2016年開始組建自動駕駛研發團隊，2019年升級成為獨立公司。去年6月，滴滴自動駕駛宣布在上海開展載人測試。目前已獲得上海、北京、蘇州、合肥、美國加州等地的道路測試牌照。

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去年11月，滴滴發佈全球首款定製網約車D1。滴滴出行CEO程維在發佈會表示，到2025年，共享汽車有望在滴滴平台普及超過100萬台，新車型的迭代版本將能搭載滴滴自研的無人駕駛模塊。至2030年，滴滴的定製車希望能夠實現完全意義上的自動駕駛。

報道引述知情人士指，除了計劃持續在更多城市開展載人項目，滴滴還在探索出行以外其他場景下的自動駕駛技術落地。此外，L4級自動駕駛（高度自動駕駛）車型的研發與量產被列為當前內部的重點項目。

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編輯：陳健婷

自動駕駛 汽車 電動車

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