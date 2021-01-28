【港股市況】恒生指數早段跌幅收窄至逾200點　騰訊、美團、小米率先轉升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚下挫，道指瀉633點，港股今早承接低開。恒生指數開報28914點，跌382點，跌穿29000點水平。阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 分別跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【快手科技IPO】快手孖展突破4000億 超額認購386.6倍 全城搶爆額、中銀加碼至2000億、仲有得借孖展（不斷更新）

【美國制裁】美准投資被禁中國軍工股直至5月 MSCI叫停剔出中廣核、浪潮國際

即市走勢︰

【10：33】堅寶國際 （00675） 逆市飈升81%，破頂高見1.37元，成交1724萬元。

【10：31】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見41.5元。

【10：28】港股跌幅再度擴大至400點，跌至28900點水平附近。

【10：24】阿里影業 （01060） 、橙天嘉禾 （01132） 升一成；貓眼娛樂 （01896） 升逾7%。發改委昨日在發布會上倡導就地過年，鼓勵提供網絡視頻APP限時免費電影放映等線上服務。

【10：21】維他奶 （00345） 升逾13%，高見35.45元。

【10：19】港股最新跌約330點，報28967點。

【10：10】平安好醫生 （01833） 逆市升逾7%，高見103元。平安好醫生旗下APP「平安好醫生」易名「平安健康」，戰略全面升級聚焦大健康。

【互聯網醫療】平安好醫生App易名「平安健康」 股價逆市升逾7%

【10：05】閱文 （00772） 升18%，破頂高見76.6元。

【09：52】寶峰時尚 （01121） 再升三成，破頂高見3.1元。

【09：50】大市跌幅收窄至約235點，報29062點，重上29000點水平。

【09：49】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 倒升逾1%，小米 （01810） 倒升0.3%。

【09：41】思摩爾 （06969） 折讓配股，股價低開近4.8%，開報76.2元，惟股價最新倒升1%，報80.8元。

【09：39】京東 （09618） 跌近6%，低見348元。

【09：37】港股跌一度跌約500點，恒指最新跌437點，報28860點。

【09：34】大市早段跌約470點，報28826點。

【09：31】國泰 （00293） 跌逾8%，低見6元。國泰公布，發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券，規模為67.4億元，票面息2.75厘，換股價為8.57元。

【航空告急】國泰航空股價跌5% 發行可換股債集逾67億元

【09：27】思捷環球 （00330） 跌15%，開報0.85元，成交近92萬元。思捷環球建議以每2股供1股方式籌集資金，發行最少9.43億股、最多9.57億股股份，供股價為每股0.75元。

【ESPRIT】思捷環球宣布供股 2供1方式籌最少7.08億元

【09：22】恒生指數開報28914點，跌382點，阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 分別跌逾2%。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團擬轉型為金融公司 螞蟻集團﹕不予置評（第二版）

【09：14】即月期指開報28900點，跌379點或1.3%。

【09：02】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有2500億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠1500億元人民幣。

【08：56】恒指黑期跌480點，報28885點；道指期貨跌75點，報30114點。

【08：50】金沙中國 （01928） 去年淨虧損15.2億美元，相對2019年同期淨收入20.4億元。淨收益總額按年減少80.8%至16.9億美元。

【金沙業績】金沙中國全年轉虧蝕15.2億美元 收入按年減近81%

【08：30】思摩爾國際 （06969） 配售6,000萬股，作價每股74.4元，較上日收市價80元折讓7%。另外，總經理熊少明出售3,000萬股。

【配股潮】思摩爾國際折讓7%配股 淨籌逾44億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，跌0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報683.8元，跌17.7元或2.5%。

更多ADR收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美股下挫，聯儲局主席鮑威爾憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟，加上波音等多家公司業績令人失望，道指收報30303點，瀉633點或2.1%；標指收報3750點，跌98點或2.6%；納指收報13270點，跌355點或2.6%。

港股ADR收報28780點，跌517點或1.8%。恒指夜期收報29130點，跌149點，低水168點。

道指跌633點港股ADR跌517點 美滙指數升近0.5%

【買 TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看！

責任編輯︰梁浩碩