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【港股市況】恒指黑期跌480點　道指期貨跌75點（不斷更新）

股市 09:14 2021/01/28

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港股市況不斷更新

美股隔晚下挫，道指瀉633點，港股今早預計承接低開。大市若跟足ADR走勢，恒生指數料低開517點，恒指料開報28780點。滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，跌0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報683.8元，跌17.7元或2.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09：14】即月期指開報28900點，跌379點或1.3%。

【09：02】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有2500億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠1500億元人民幣。

【08：56】恒指黑期跌480點，報28885點；道指期貨跌75點，報30114點。

【08：50】金沙中國  （01928） 去年淨虧損15.2億美元，相對2019年同期淨收入20.4億元。淨收益總額按年減少80.8%至16.9億美元。

【金沙業績】金沙中國全年轉虧蝕15.2億美元　收入按年減近81%

【08：30】思摩爾國際  （06969）  配售6,000萬股，作價每股74.4元，較上日收市價80元折讓7%。另外，總經理熊少明出售3,000萬股。

【配股潮】思摩爾國際折讓7%配股　淨籌逾44億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，跌0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報683.8元，跌17.7元或2.5%。

更多ADR收市︰

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    +3
    +2

【07：30】美股下挫，聯儲局主席鮑威爾憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟，加上波音等多家公司業績令人失望，道指收報30303點，瀉633點或2.1%；標指收報3750點，跌98點或2.6%；納指收報13270點，跌355點或2.6%。

港股ADR收報28780點，跌517點或1.8%。恒指夜期收報29130點，跌149點，低水168點。

道指跌633點港股ADR跌517點　美滙指數升近0.5%

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責任編輯︰梁浩碩

港股 騰訊控股（00700） ADR 金沙中國有限公司（01928） 滙豐控股（00005） 港股ADR

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