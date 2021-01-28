【恒指夜期】環球資金沽貨恒指急挫746點失29000點關 恒指夜期反覆微跌2點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

環球股市走低，港股續調整，恒指於期結日承接美股低開，午後愈跌愈有，曾跌逾800點，全日最終跌746點，收報28550點，失守20天綫。創科 （00669） 跌逾7%；友邦 （01299） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 跌3%。恒指夜期早段續跌。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【21：02】恒指夜期報28554點，跌2點，高水3點。

【19：46】恒指夜期跌4點，高水1點。

【18：26】陳啟宗料恒隆今年業績由內地租金收入升幅去維持 內地擁7個五星級商場

【18：20】聯邦快遞將駐港機師調往三藩市 避港府擬將推行的強制機組人員隔離令

【18：18】保誠：今年港英共集資最多約234億元 第二季分拆美國業務Jackson Financial

【18：17】恒指夜期續跌67點，報28289點，低水62點，失守28500關。

【16：30】下月期指最後交易價28556點，跌723點，高水5點。

【16：10】恒生指數收報28550點，跌746點，失守20天綫，成交2699億元。創科 （00669） 跌逾7%；友邦 （01299） 跌逾4%；阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 跌3%。

【16：00】恒指U盤前跌753點，報28543點。

【15：53】聯儲局指經濟復甦步伐正放緩，創科 （00669） 跌逾7%，低見112元。

【15：36】大市跌逾800點，跌穿28500點水平，報28478點，跌819點。

【15：30】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 尾市跌逾6%。

【15：26】港股尾市跌約720點，報28576點。

【15：00】內地股市反覆下跌，上證跌近2%；深證跌3.3%；創業板指跌3.6%。

【14：58】科指曾跌4%，低見9807點，最新跌3.8%，報9436點。

【14：47】大市跌700點，跌穿20天綫，以及28600點水平。

【14：31】Tesla（美︰TSLA）公布業績後，股價盤後挫5%，比亞迪 （01211） 跌逾5%；贛鋒鋰業 （01772） 跌近7%。

【14：22】港股跌約655點，報28642點。

【14：09】友邦 （01299） 午後跌幅擴至4.7%，低見95元。

【14：02】螞蟻集團宣佈，將調整旗下消費信貸業務「花唄」和「借唄」的運作模式，容許用戶自行調整額度。阿里巴巴 （09988） 午後跌3%，報252元。

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【13：59】大市再跌近600點，報28714點。

【13：58】小米 （01810） 升幅擴大至逾1%，午後曾高見30.4元。第四季度小米在印度市場佔有率27%保持第一。

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【13：17】港股跌幅略收窄至約500點，報28797點。

【13：15】香港資源控股 （02282） 升逾八成，高見0.055元，涉75宗成交或53萬元。

【13：10】小米 （01810） 股價午後再度轉升，報29.6元升近0.2%。

【13：07】內需飲食股逆市造好，百威亞太 （01876） 升近7%；旺旺 （00151） 升逾8%；康師傅 （00322） 升半成。

【13：03】玖紙 （02689） 發盈喜，午後轉升0.5%，高見12.02元。

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【13：00】港股午後初段跌近600點，恒生指數報28709點，跌588點。

【12：43】恒指黑期跌約717點，報28647點。

【12：35】玖紙 （02689） 發盈喜，預期去年下半年純利增長不低於60%。

【盈喜】玖紙發盈喜料去年下半年多賺至少6成

【12：30】恒隆地產 （00101） 去年基本純利跌6%至42億元，計及67.7億元的股東應佔物業之淨重估虧損後，全年盈轉虧，淨虧損25.7億元。末期息維持0.59元。

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【12：00】恒生指數半日跌576點，報28721點，成交1566億元。友邦 （01299） 挫逾4%；滙豐 （00005） 跌近3%。新經濟股同樣向下，京東 （09618） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌逾2%。

【11：53】滙豐 （00005） 股價跌3%，低見41.35元。

【11：47】恒生指數中午收市前，跌625點，報28672點。

【11：40】內地股市半日下挫，上證跌近1.5%；深證跌近2.6%；創業板指跌2.7%。

【11：35】大市回調小米續挫 逾2000買盤無懼29元排隊撈貨

【11：07】騰訊 （00700） 早段一度轉升2%，高見719.5元，最新回跌1.8%。

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【10：58】港股20天綫（約28621點）暫見支持，跌勢略喘定，恒指跌幅收窄至500點以內，報28823點，跌474點。

【10：50】大市跌幅進一步擴大至600點，跌穿28700點，報28689點。

【10：45】汽車股未止跌，吉利 （00175） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌近4%；廣汽 （02238） 跌4%；華晨 （01114） 跌0.7%。另外，恒大汽車 （00708） 、五菱汽車 （00305） 亦分別跌逾4%。

【10：42】恒生指數跌逾500點，跌穿28800點水平，低見28782點。友邦 （01299） 跌4%。

【10：33】堅寶國際 （00675） 逆市飈升81%，破頂高見1.37元，成交1724萬元。

【10：31】滙豐 （00005） 跌逾2%，低見41.5元。

【10：28】港股跌幅再度擴大至400點，跌至28900點水平附近。

【10：24】阿里影業 （01060） 、橙天嘉禾 （01132） 升一成；貓眼娛樂 （01896） 升逾7%。發改委昨日在發布會上倡導就地過年，鼓勵提供網絡視頻APP限時免費電影放映等線上服務。

【10：21】維他奶 （00345） 升逾13%，高見35.45元。

【10：19】港股最新跌約330點，報28967點。

【10：10】平安好醫生 （01833） 逆市升逾7%，高見103元。平安好醫生旗下APP「平安好醫生」易名「平安健康」，戰略全面升級聚焦大健康。

【互聯網醫療】平安好醫生App易名「平安健康」 股價逆市升逾7%

【10：05】閱文 （00772） 升18%，破頂高見76.6元。中文在線此前發公告稱，股東啟迪華創投資咨詢和建水文睿企業管理擬通過協議轉讓部分股份的方式引進上海閱文、深圳利通、百度七貓成為公司的重要股東，並與上海閱文及其關聯方、深圳利通關聯方、百度七貓進一步深化合作。

【09：52】寶峰時尚 （01121） 再升三成，破頂高見3.1元。

【09：50】大市跌幅收窄至約235點，報29062點，重上29000點水平。

【09：49】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 倒升逾1%，小米 （01810） 倒升0.3%。

【09：41】思摩爾 （06969） 折讓配股，股價低開近4.8%，開報76.2元，惟股價最新倒升1%，報80.8元。

【09：39】京東 （09618） 跌近6%，低見348元。

【09：37】港股跌一度跌約500點，恒指最新跌437點，報28860點。

【09：34】大市早段跌約470點，報28826點。

【09：31】國泰 （00293） 跌逾8%，低見6元。國泰公布，發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券，規模為67.4億元，票面息2.75厘，換股價為8.57元。

【航空告急】國泰航空股價跌5% 發行可換股債集逾67億元

【09：27】思捷環球 （00330） 跌15%，開報0.85元，成交近92萬元。思捷環球建議以每2股供1股方式籌集資金，發行最少9.43億股、最多9.57億股股份，供股價為每股0.75元。

【ESPRIT】思捷環球宣布供股 2供1方式籌最少7.08億元

【09：22】恒生指數開報28914點，跌382點，阿里巴巴 （09988） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 分別跌逾2%。

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【09：14】即月期指開報28900點，跌379點或1.3%。

【09：02】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因有2500億元人民幣逆回購到期，當日淨回籠1500億元人民幣。

【08：56】恒指黑期跌480點，報28885點；道指期貨跌75點，報30114點。

【08：50】金沙中國 （01928） 去年淨虧損15.2億美元，相對2019年同期淨收入20.4億元。淨收益總額按年減少80.8%至16.9億美元。

【金沙業績】金沙中國全年轉虧蝕15.2億美元 收入按年減近81%

【08：30】思摩爾國際 （06969） 配售6,000萬股，作價每股74.4元，較上日收市價80元折讓7%。另外，總經理熊少明出售3,000萬股。

【配股潮】思摩爾國際折讓7%配股 淨籌逾44億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，跌0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報683.8元，跌17.7元或2.5%。

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【07：30】美股下挫，聯儲局主席鮑威爾憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟，加上波音等多家公司業績令人失望，道指收報30303點，瀉633點或2.1%；標指收報3750點，跌98點或2.6%；納指收報13270點，跌355點或2.6%。

港股ADR收報28780點，跌517點或1.8%。恒指夜期收報29130點，跌149點，低水168點。

道指跌633點港股ADR跌517點 美滙指數升近0.5%

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責任編輯︰梁浩碩