▲ 【金沙業績】金沙中國全年轉虧蝕15.2億美元 收入按年減近81%

金沙中國 （01928） 公布業績，金沙中國去年淨虧損15.2億美元，相對2019年同期淨收入20.4億元。淨收益總額按年減少80.8%至16.9億美元。金沙中國全年經調整物業EBITDA虧損為4.31億美元，相對去年同期經調整物業EBITDA為31.89億美元。

單計第四季，金沙中國淨虧損2.46億美元，相對去年同期淨收入5.13億美元。淨收益總額較按年減少69.9%至6.72億美元。經調整物業EBITDA為4700萬美元，相對去年同期的8.11億美元。

主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，過去兩星期為公司有史以來最困難的兩個星期，因創辦人Sheldon Adelson的離世深切哀悼。Sheldon具卓識遠見，指Sheldon創立公司的DNA仍繼續存在。在董事會及其家族的全力全心支持下將繼續尊重他的願景，及保護及深化其遺志。

他又指，對將來充滿自信及樂觀。於疫情對業務造成持續負面影響時，在第四季度期間於澳門及新加坡均達致正EBITDA。毫無疑問，業務日後將回彈至新冠肺炎前的水平。

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責任編輯︰梁浩碩