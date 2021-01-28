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【配股潮】思摩爾國際折讓7%配股淨籌逾44億元　股價跌逾4%後倒升

股市 09:40 2021/01/28

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【配股潮】思摩爾國際折讓7%配股　淨籌逾44億元

思摩爾國際 （06969） 配股，思摩爾國際公布，根據配售及認購協議，Aletech Holding Limited（由集團董事會秘書邱凌雲全資擁有）作為補足賣方，同意出售6,000萬股股份，相當於經擴大已發行股本的1.01%，作價每股74.4元，較思摩爾上日收市價80元折讓7%。股份出售後，補足賣方以相同價格認購6,000萬股新股。另外，出售股東Andy Xiong Holding Limited（由總經理熊少明全資擁有）出售3,000萬股。

思摩爾股價低開近4.8%，開報76.2元，股價最新倒升1%，報80.8元，成交76億元。

思摩爾指，所得款項淨額估計約為44.455億元，擬將所得款項淨額用於擴大生產能力並向PMTA申請分配更多資源及資金，從而於取得批准後在美國市場推出更多產品。此外，擬在醫療保健及製藥行業的電子霧化設備之R&D方面進行更多投資。

思摩爾股價今年以來累升33.7%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 配售 配股 思摩爾國際（06969）
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