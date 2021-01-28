【fb業績】Facebook季度業績勝預期　警告蘋果隱私更改將影響其業務

▲ Facebook季度業績勝預期 警告蘋果隱私更改將影響其業務

Facebook（美︰FB）公布業績，Facebook每股盈利3.88美元，較市場預期的3.22美元為高，Facebook績前跌3.5%，報272.14美元，盤後續跌近2%，報267美元。

期內，Facebook收入280.7億美元，高於264.4億美元的預期，每日活躍用戶（DAU）18.4億，月活躍用戶（MAU）28億，每用戶平均收入（ARPU）10.14美元，均高於預期。

Facebook指，蘋果（美︰AAPL）於iOS 14的私隱更改，可能會影響Facebook定位廣告的能力，並可能在第一季度末開始影響其業務。

行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）表示，Facebook愈來愈將蘋果視為其最大競爭對手之一。他指，蘋果或稱這樣做是為幫助用家，但相關舉動清楚表明其競爭利益。在可預見的未來，Facebook和其他公司將與蘋果抗衡。

朱克伯格又表示，考慮在用戶的新聞版面中， 減少政治內容。

Facebook宣布回購最多250億美元的公司股票。

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責任編輯︰梁浩碩