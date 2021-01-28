▲ 道指跌633點港股ADR跌517點 美滙指數升近0.5%

道指跌633點

美股下挫，聯儲局主席鮑威爾憂慮新冠肺炎疫情衝擊經濟，加上波音等多家公司業績令人失望，道指收報30303點，瀉633點或2.1%；標指收報3750點，跌98點或2.6%；納指收報13270點，跌355點或2.6%。

港股ADR跌517點

港股ADR收報28780點，跌517點或1.8%。滙豐 （00005） ADR折合報42.31元，跌0.44元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報683.8元，跌17.7元或2.5%。恒指夜期收報29130點，跌149點，低水168點。

紐約期油跌近0.5%

油價個別發展，美國上周原油庫存減少接近1千萬桶，紐約期油收報52.85美元，升0.24美元或近0.5%；布蘭特期油收報55.81美元，跌0.1美元或近0.2%。

美滙指數升近0.5%

美元受避險情緒帶動上升，美滙指數升近0.5%，報90.6。歐元兌美元報1.2104；美元兌日圓報104.12。

美國10年期債息報1.02厘。

紐約期金跌0.3%

金價續跌，紐約期金收報1844.9美元，跌6美元或0.3%。現貨金於1842美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩