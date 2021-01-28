【iPhone12】蘋果季度收入首破千億美元　大中華銷售大增57%

▲ 蘋果上季收入突破1000億美元，大中華銷售急增57%

重磅股蘋果（美：AAPL）今晨公布業績，受5G iPhone銷售推動，季度收入首破千億美元，蘋果宣布每股派息0.205美元。蘋果盈利雖勝預期，惟股價盤後跌逾3%，報137.6美元。

蘋果在去年12月結束的第一財季，每股盈利為1.68美元，勝市場預期的1.41美元；營業收入為1114.4億美元，為歷來單季首次超越1000億美元，亦高於分析員預期的1032.8億美元，按年增幅達21%。

Tesla季績遜預期 盤後急挫5%，可見【下一頁】

分區來看，蘋果營收中國際銷售額佔到64%。大中華區銷售額從去年三季度的下滑29%回到增長57%，達到213億美元。

歐洲、美洲和亞太地區的銷售額也實現了較快增長。蘋果行政總裁Tim Cook （庫克）表示，於中國市場表現非常出色。本季度升級iPhone的用戶數為有史以來最多。

期內，iPhone銷售收入656億美元，超出分析員預期的603.3億美元 ； iPad收入84.4億美元，分析員預期75.7億美元； 服務收入157.6億美元，預期148.9億美元。產品收入956.8億美元，預期882.1億美元 ； 可穿戴設備、居家設備收入129.7億美元，預期為118.4億美元。多個分類收入之中，只有Mac業務收入較預期差 ； Mac電腦收入86.8億美元，稍低於預期的88.6億美元。

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責任編輯：柯志宏