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【美股業績】蘋果季度收入首破千億美元 iPhone銷售佳 盈利勝預期

股市 05:39 2021/01/28

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重磅股蘋果（美：AAPL）今晨公布業績，受5G iPhone銷售推動，季度收入首破千億美元，盈利勝預期，帶動股價盤後曾漲0.6%。

蘋果在去年12月結束的第一財季，每股盈利為1.68美元，勝市場預期的1.41美元；營業收入為1114.4億美元，為歷來單季首次超越1000億美元，亦高於分析員預期的1032.8億美元，按年增幅達21%。

期內，iPhone銷售收入656億美元，超出分析員預期的603.3億美元 ; iPad收入84.4億美元，分析員預期75.7億美元; 服務收入157.6億美元，預期148.9億美元。產品收入956.8億美元，預期882.1億美元 ; 可穿戴設備、居家設備收入129.7億美元，預期為118.4億美元。多個分類收入之中，只有Mac業務收入較預期差 ; Mac電腦收入86.8億美元，稍低於預期的88.6億美元

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責任編輯：柯志宏

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 每股盈利 iPhone iPad Mac電腦

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