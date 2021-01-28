  • 21°C
香港時間 : 2021128日 (四) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Tesla業績】Tesla上季盈利遜於市場預期 Cybertruck擬明年量產（第二版）

股市 17:07 2021/01/28

分享：

Tesla上季盈利遜於市場預期

電動車龍頭Tesla（美：TSLA）公布2020年第四季及全年業績，雖然上季盈利增長逾1.3倍，惟仍遜於預期。繼去年電動車銷量近50萬輛，Tesla預期2021年起數年間，汽車交付量平均每年增長可達50%。另外，Tesla行政總裁Elon Musk周三在財報電話會議上指出，Cybertruck的設計和工程已經完成，今年很可能進入小批量的有限生產，到2022年全面投產。Tesla盤前價格現挫逾6%，最新報812元。

Elon Musk表示，將會用一台8,000噸的鑄造機為Cybertruck製作後部分車身，而不是其用於Model Y的6,000噸壓力機。Tesla計劃於其德克薩斯州奧斯汀的工廠製造上述車輛，該工廠目前正在建造當中，預計將於今年投入營運。

Tesla上季純利為9.03億美元，按年升134%。經調整後每股盈利為0.8美元，按年升95%，低於市場預期的1.03美元。上季收入為107.4億美元，按年升46%，高於市場預期的104億美元。

業績公布後，Tesla盤後股價跌逾5%。

Tesla第四季全球銷量突破18萬輛，年銷量稍未及50萬目標，詳情可看﹕【下一頁】

期內，Tesla自由現金流有18.7億美元，高於市場預期的10.4億美元。現金支出為11.5億美元，亦高於預期的9.69億美元。

以全年計，Tesla上年純利錄得24.6億美元，按年升6,719%。總收入為315.3億美元，按年升28%。每股盈利為2.24美元，按年升7,367%。

汽車銷量方面，Tesla上季全球銷量突破18萬輛，按年升71%，全年銷量為49.955萬輛，稍為未及早前Tesla所定下的50萬輛銷量目標。

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】

相關文章﹕

【Tesla】拜登要求政府車隊全換成美國製造電動車　或成Tesla股價再上的新動力？

【Tesla股價】Tesla最大淡友對沖基金離場認輸　曾批Tesla「欺騙文化」

【Tesla】Tesla在華超級充電站超過700個　計劃斥資4200萬人幣上海建超級充電器工廠

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 遜於預期 電動車

上一篇文章

【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】微創心通醫療2160招股　孖展暫錄481.4億、超購190.9倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【新股IPO】貝康醫療2170孖展暫錄152.6億、超額認購82.6倍
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手孖展認購突破4200億、超額400倍　今截孖展中銀加碼至2000億（不斷更新）
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【快手科技IPO】快手科技1024招股街貨遠低於京東健康　抽幾多手快手科技才能穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【新股IPO】微創心通醫療2160竟然比快手科技IPO更渴市　抽幾多手先穩中一手？
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）
【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　網站無法訪問　德美利證券出手限制交易（第二版）