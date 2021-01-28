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【Tesla業績】Tesla上季盈利遜於市場預期 盤後急挫5%

股市 11:04 2021/01/28

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Tesla上季盈利遜於市場預期

電動車龍頭Tesla（美：TSLA）公布2020年第四季及全年業績，雖然上季盈利增長逾1.3倍，惟仍遜於預期，Tesla股價盤後急挫5%。繼去年電動車銷量近50萬輛，Tesla預期2021年起數年間，汽車交付量平均每年增長可達50%。

Tesla上季純利為9.03億美元，按年升134%。經調整後每股盈利為0.8美元，按年升95%，低於市場預期的1.03美元。上季收入為107.4億美元，按年升46%，高於市場預期的104億美元。

業績公布後，Tesla盤後股價跌逾5%，暫報820.4元。

Tesla第四季全球銷量突破18萬輛，年銷量稍未及50萬目標，詳情可看﹕【下一頁】

期內，特斯拉自由現金流有18.7億美元，高於市場預期的10.4億美元。現金支出為11.5億美元，亦高於預期的9.69億美元。

以全年計，Tesla上年純利錄得24.6億美元，按年升6,719%。總收入為315.3億美元，按年升28%。每股盈利為2.24美元，按年升7,367%。

汽車銷量方面，Tesla上季全球銷量突破18萬輛，按年升71%，全年銷量為49.955萬輛，稍為未及早前Tesla所定下的50萬輛銷量目標。

【見到稅單好頭痕？有計幫你慳稅兼財富增值﹗】

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責任編輯：柯志宏

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 遜於預期 電動車

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