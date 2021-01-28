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IMF警告全球資產價格面臨回調風險

股市 01:13 2021/01/28

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IMF發布《全球金融穩定報告》更新版本，警告全球資產價格面臨回調風險。（法新社資料圖片）

國際貨幣基金組織(IMF)發布《全球金融穩定報告》更新內容，警告金融市場與實體經濟脫節仍在延續，一旦投資者重新評估全球經濟增長前景或政策展望，全球資產價格或將面臨回調風險。

IMF表示，盡管全球新冠確診病例數量不斷攀升、世界經濟前景仍面臨不確定性，但隨著疫苗研發和推廣，市場對經濟復甦的預期得以改善，推高風險資產價格。不過，在疫苗廣泛普及前，金融市場回暖和經濟復甦仍依賴政策支持。

報告警告，當投資者經濟增長預期或財政、貨幣政策展望發生變化，全球資產價格或將面臨回調風險。這種風險疊加金融市場脆弱性，可能導致市場信心發生連鎖反應，危及全球宏觀金融穩定。

當天發布的更新內容顯示，目前全球金融穩定風險仍可控，但危機暴露出一定的脆弱性，包括企業債務水平上升、非銀行金融部門脆弱性加劇、主權債務規模擴大及部分國家銀行體系盈利能力下降等。

IMF表示，仍有必要繼續提供政策支持，遏制疫情進一步威脅全球金融體系。國際社會應致力於開展多邊合作，推動全球疫苗研發與公平分配，確保實現均衡、全面的經濟復甦，加強金融體系穩健性。

《全球金融穩定報告》通常在IMF每年春季會議和秋季年會期間發布，並在當年年中和次年年初進行更新。

IMF：中美經濟將拋離其他經濟體　2022年恢復至疫情前水平

【環球經濟】IMF上調今年全球經濟增長預測至5.5%　中國GDP料增8.1%

編輯：李勝君

金融 銀行 疫情 貨幣政策 疫苗 國際貨幣基金組織

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