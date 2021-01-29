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【美國制裁】美准投資被禁中國軍工股直至5月　MSCI、富時羅素叫停剔出中廣核、浪潮國際

股市 07:50 2021/01/29

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美國政府周三修改針對部分中國軍工企業的投資限制，允許購買與被禁公司名稱類似的公司證券直至5月。（法新社資料圖片）

美國政府周三修改針對部分中國軍工企業的投資限制，稱投資限制也適用於這些公司的子公司；與此同時，允許購買與被禁公司名稱的公司證券直至5月。

拜登政府在美國財政部網站上發表的一份聲明中稱，多數對「名稱與中國共產黨軍工企業名稱相近但不完全相同」的公司的投資，於5月27日之前是被允許的。

聲明還指出，該項命令並未允許購買被禁中國軍工企業子公司的證券。

路透引述富時羅素報道稱，決定暫不將另外5家中國公司從其主要股指中剔除，當中包括中廣核 （01816） 、浪潮國際 （00596） 兩家港股。

至於MSCI日前亦因應政府1月27日最新安排，公布暫停在國際指數系列剔出5家中資股的決定，

【美國制裁】MSCI標普道瓊再剔除5家中資股　中廣核電力、浪潮國際有份

去年11月美國前總統特朗普採取行動，禁止美國投資者投資華盛頓認為由中國軍方擁有或控制的中國公司，此舉的目的是在2020年11月3日美國總統大選之後，加大對北京的壓力。

中國政府批評美國缺乏證據，並稱這禁令是對中國公司的肆意打壓。

【中美角力】美國防部列中芯、中海油入黑名單　禁止投資合共35間中企

編輯：李勝君

港股 中美關係 軍工與航天股 美國 中國 拜登 特朗普 中國共產黨 美國財政部

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