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【遊戲驛站GME】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場

股市 00:25 2021/01/28

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美股最新沽空數據或引爆市場。

美國遊戲零售商GameStop（美︰GME）成為近期「散戶屠鱷」事件中的主角，證實了網民的號召力不容忽視，以及散戶抱團原來可以挾爆淡倉。事件觸發一眾高沽空比率股票暴漲。市場正關注哪些股票將成為下一隻GameStop之際，最新的沽空數據將於周三（27日）收市後公布。

GameStop之所以能夠暴漲，其中一大因素在於有網民在Reddit討論區上指出，該股的沽空股數佔流通股比例達138%，加大了散戶投資者買入的決心。

按照美國監管要求，金融機構每月須每隔半個月披露沽空倉位數據，而最新一次披露時間則為周三（27日）收市後，即香港時間周四早上。屆時，投資者將會得知所有股票的最新沽空持倉，意味Reddit的散戶們可能會尋找到下一隻「挾淡倉」的目標。

散戶如何靠「爆買」GameStop，打敗沽空機構？見【下一頁】

從理論上來說，只要沽空比例達到流通股100%，有份沽空股票的淡友們就要購入所有流通股，才能夠平倉。而當沽空比率高於100%後，則要先買貨平一部分倉，等持貨者沽更多的貨，才能平倉。

舉例而言，當沽空比率達到200%，就意味淡友「借了相當於200%流通股」去沽空，即使其後淡友重新買入市場上所有的流通股，也只能夠平掉一半的沽空倉位。要待第三方投資者收到還貨後再次賣出股票，淡友才可以「買夠貨」，實現真正平倉。

投資界對這種現象亦有不同的解讀。安聯首席經濟學家埃里安表示，AMC和標指走勢的對比讓人驚訝；有些人會認為這種現象「本末倒置」；其他人將視其為新平台帶來的力量轉移；然而，也有人會認為這是下一個泡沫增長階段和扭曲的金融現象。

相關文章︰【遊戲驛站GME】散戶沽注一擲爆買GameStop、GME盤前再升一倍　Michael Burry狠批「瘋狂」、馬斯克贈慶？

【GME】Reddit散戶爆炒GameStop後新目標　耳機商Koss曾漲1.3倍

編輯︰侯景成

金融 沽空 美股 股票

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