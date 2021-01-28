【阿里巴巴9988】傳螞蟻準備改組為金融控股企業 重組方案或於春節前完成

外媒消息指，早前上市觸礁，近期捲入反壟斷規管的阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團，傳正籌備重組為一間金融控股企業，並由人行監管，意味這間支付寶母公司，需符合和其他金融機構同一層次的資本需求。有傳螞蟻已就此向監管機構遞交方案大綱，預料重組方案於春節假期前完成。

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較早前已有消息傳出，螞蟻集團計劃成立金融控股公司，將所有金融牌照業務納入其中，並面臨類似銀行的監管。對旗下消費信貸業務，螞蟻據悉計劃將目前註冊在重慶的兩家網絡小貸公司的部分業務，逐步轉至籌建中的可在全國範圍內展業的消費金融公司。有外媒自行估算，螞蟻因應反壟斷新規重組，估值或急降至1080億美元。

無獨有偶，日前人民銀行行長易綱在達沃斯世界經濟論壇上，被問及螞蟻何時能夠重啟上市時表示，央行調研用戶對螞蟻的滿意度還是高的，但對於消費者私隱等問題，只要堅持一切以法律為框架和程序，和社會進行廣泛的磋商，相信在問題解決之後，會回到正軌。

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