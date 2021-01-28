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【遊戲驛站GME】GameStop股價瘋狂　白宫︰正監察GameStop情況　德美利證券出手限制交易

股市 05:59 2021/01/28

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美股「散戶對決大鱷」的劇情進入高峰，散戶經過多日逆襲掃貨撐起GameStop（GME）股價後，沽空機構香櫞創辦人Andrew Left，和對冲基金Melvin Capital創辦人Gabe Plotkin終於齊齊表態「投降」。GameStop股價收市報344.99美元，升1.33倍，成交298.5億美元，以Andrew Left唱淡時水平約40美元計，一個多星期股價累升7.6倍。

外電引述白宮新聞秘書Jen Psaki表示，由財長耶倫（Janet Yellen）領導的拜登政府經濟團隊正在「監察GameStop的情況」。另外，美國券商德美利證券亦開始限制用戶交易GameStop股票。

【下一頁】美股收市後關鍵沽空數據出爐！散戶換馬隨時引爆市場

德美利證券發言人稱，出於風險考慮，就着交易GameStop、AMC（美︰AMC）等股票作出了一些限制。德美利證券母公司嘉信理財（Charles Schwab）則未有作出相關限制，但表示已增加交易相關股票的孖展保證金要求。

AMC股價收市急升300.8%，收報19.88美元，成交197.9億美元。

GameStop股價爆上除了標誌散戶創下奇迹、取得勝利外，亦側面反映「挾淡倉（Short Squeeze）」的恐怖之處。

散戶開始與大鱷的對決由上周二（19日）開始，Andrew Left高調唱淡GameStop，並謂該股將回落至20美元（當時股價於40美元左右徘徊），旋即引起Reddit社群 r/wallstreetbets網民「反抗」並瘋狂買入。

散戶炒完GameStop後又有新目標？【下一頁

網民能夠取得勝利，全賴採用「挾淡倉」策略，據當時網民的統計，所有淡倉涉及之股數為7120萬股，而GameStop總發行股數只有6,975萬股，沽空與流通股數比例高達138%，意味持倉者只要不沽出股票，淡友若要平倉，在沒有足夠貨源的情況下，便需以高價買入股份，無法做得「高賣低買」獲利。

所謂沽空，即不同意股份現價的投資者，在市場借貨後沽出股票，由於大量股票沽出，令股價下跌，投資者再由市場以低價買貨，還回股份，以高價賣出及低價買回賺取差價。不過，沽空的風險極高，如意算盤是低價買回，不過，若股價不跌反升，隨時要不問價買貨，反而刺激股價升勢。

「挾淡倉」燃點GameStop升勢，可預期該股動力若要減弱，或要先待淡友大致平倉。

慘成「散戶點心」的Gabe Plotkin於美國時間周二（26日）平倉後，Andrew Left亦透過短片指已把約90%倉位平倉，但形容GameStop「除了股價，實際上沒有任何改變」。

值得注意的是，「挾淡倉」升勢之強令人震驚，甚至連2019年起已持有GameStop的Scion Asset Management亦感到不安。其創辦人Michael Burry在Twitter上發文指，「若你因為我而將GME放在投資組合，並大賺一筆的話，我真心為你高興。不過，目前發生的一切，這應該引起法律、監管介入，這一切既不自然，且瘋狂和危險。」

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】https://bit.ly/2KQ4U4g

編輯：莫亦熙

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