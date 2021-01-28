【開市9點半】快手招股反應勁旺　吸引抖音跟風掛牌？

（1）快手科技 （新上市編號：01024） 招股反應熱烈之際，同樣擁有影片業務的抖音母企字節跳動即時傳出，計劃今年分拆業務來港上市。事實上，快手與抖音雖同樣是內地短片平台，營運策略卻並不相同。簡單來說，快手傾向給一般創作者較多機會；抖音則注重流量、電商交易額等與直播內容相關的指標。

即睇開市9點半重點：

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【快手科技IPO】快手與抖音同為短視頻平台 兩者有何分別？

（2）新股市場氣氛旺盛，去年上市觸礁、阿里巴巴 （09988） 同系的螞蟻集團，據報已向中國監管機構遞交框架方案，冀轉型為金融控股公司。此舉與螞蟻集團去年上市時，屢強調科技公司的定位完全相反。

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團擬轉型為金融公司 已向監管部門提交框架方案

（3）除了新股市場，港股今年主板交投亦極為活躍，北水可謂功不可沒。大行高盛將今年北水吸資規模預測調高近一倍，由500億美元（約3875億港元）大幅上調至950億美元（約7362.5億港元），並指若北水規模保持強勁，有19隻港股將會跑贏大市。

【北水資金】高盛調升北水吸資規模近倍、料全年淨流入逾7000億 19隻港股或跑贏大市

（4）焦點互聯網股ATM近來雖走低，美團 （03690） 卻再獲券商調高目標價。大和發表報告，看好美團社區團購服務「美團優選」可擴大潛在市場範圍（Total Addressble Market，TAM）、到店酒店及旅遊業務年內具重估機會，大舉調高目標價，由370元升至500元，維持「買入」評級。

【美團股價】大和上調美團目標至500元 美團優選已值5500億人幣？

（5）汽車行業好消息一浪接一浪，內地傳媒《36氪》引述知情人士報道，賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）正在國內尋求新一輪融資，吉利 （00175） 計劃向FF投資3000萬至4000萬美元（約2.34億至3.12億港元），最快下周公佈。

【電動車】吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下FF、恒大未有參與融資談判 FF擬中國設廠

（6）醫藥股與汽車股一樣，今年深受市場追捧，屬藍籌股的藥明生物 （02269） 更發盈喜，預計去年歸屬於公司權益股東的利潤按年增長65%以上。

【盈喜】藥明生物發盈喜 去年純利料增長至少65%

（7）疫情爆發至今，不少人理財習慣經已改變。嘉信理財董事總經理方碩穩表示，香港新晉富裕階層趨向分散不同投資市場，以減低投資風險，當中偏向境外投資分散風險，加上美國交易市場歷史悠久，因此美國市場比中國市場更受歡迎。

【調查】調查指逾6成香港新晉富裕階層 偏好投資美國市場

（8）強積金（MPF）為打工仔提早發新年財，因兩大MPF專家、駿隆及積金評級公司齊指，1月份成員平均賺逾1.1萬元。此外，累積帳戶結餘預計將達至267,000元，再創20年以來的史上新高。但業界提醒，宜緊守多元化投資冀分散風險。

【MPF】1月份MPF人均賺逾1.1萬元 股票基金表現最佳

（9）中信里昂2021年風水指數出爐，預料年初大市會下滑後反彈，將於8月前後觸頂，隨後開始出現獲利回吐，下半年調整至年尾再衝高位，「今年最佳時光是夏季和冬季，其他時間各有盈虧」。報告首選行業為銀行與專業服務業、航運與旅遊，運勢最佳生肖為雞、蛇、猴。

【里昂風水指數】恒指「土雞」有白虎星造訪、三生肖最旺 最佳時光是夏季和冬季

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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