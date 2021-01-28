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【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團擬轉型為金融公司　螞蟻集團﹕不予置評（第二版）

股市 09:10 2021/01/28

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消息稱，螞蟻集團擬轉型為金融公司。

支付寶母公司、阿里巴巴 （09988） 同系的螞蟻集團去年上市觸礁，並捲入監管風波。外媒引述消息稱，螞蟻集團已向中國監管機構遞交框架方案，冀轉型為金融控股公司。此舉與螞蟻集團去年上市時，屢強調科技公司的定位完全相反。螞蟻集團表示不予置評。

《華爾街日報》引述消息稱，中國監管機構近日通知螞蟻集團，要轉型成為一家金融控股公司，必須遵守更嚴格的資本要求。螞蟻集團已就此向監管機構遞交框架方案。

馬雲於螞蟻上市前的講話，被視為螞蟻上市觸礁的導火綫

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螞蟻集團此前強調自身科技企業的定位，更將企業名稱由「螞蟻金服」，改為「螞蟻科技集團」。螞蟻在去年的招股書中表示，打算將其一家子公司轉變為一家金融控股公司，並經營其許可的金融業務，例如資產管理和消費者貸款。

報道稱，若螞蟻確認轉型為金融公司，將會受制於類似於管理銀行的較嚴格法規，可能影響其增長和盈利能力。

知情人士說，重組計劃可能會在2月中旬農曆新年前定案。另有兩位知情人士透露，任何最終計劃都要得到國務院金融穩定發展委員會的批准，該委員會是由國務院副總理劉鶴主持。

（第二版新增﹕螞蟻集團回應）

相關文章︰【阿里巴巴9988】螞蟻傳出售生物識別美企EyeVerify　螞蟻美國首個投資

【互聯網監管】銀保監：約談螞蟻集團等平台 並非針對民營企業或某家公司

【單靠MPF點夠退休？點樣可以又慳稅又為退休做準備？】https://bit.ly/2Y90Lv0

編輯︰侯景成

港股 螞蟻集團（06688） 金融 劉鶴 螞蟻金服 支付寶 財富及資產管理 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988） 國務院金融穩定發展委員會
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