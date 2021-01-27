【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團擬轉型為金融公司　已向監管部門提交框架方案

▲ 消息稱，螞蟻集團擬轉型為金融公司。

支付寶母公司、阿里巴巴 （09988） 同系的螞蟻集團去年上市觸礁，並捲入監管風波。外媒引述消息稱，螞蟻集團已向中國監管機構遞交框架方案，冀轉型為金融控股公司。此舉與螞蟻集團去年上市時，屢強調科技公司的定位完全相反。

《華爾街日報》引述消息稱，中國監管機構近日通知螞蟻集團，要轉型成為一家金融控股公司，必須遵守更嚴格的資本要求。螞蟻集團已就此向監管機構遞交框架方案。

螞蟻集團此前強調自身科技企業的定位，更將企業名稱由「螞蟻金服」，改為「螞蟻科技集團」。螞蟻在去年的招股書中表示，打算將其一家子公司轉變為一家金融控股公司，並經營其許可的金融業務，例如資產管理和消費者貸款。

報道稱，若螞蟻確認轉型為金融公司，將會受制於類似於管理銀行的較嚴格法規，可能影響其增長和盈利能力。

知情人士說，重組計劃可能會在2月中旬農曆新年前定案。另有兩位知情人士透露，任何最終計劃都要得到國務院金融穩定發展委員會的批准，該委員會是由國務院副總理劉鶴主持。

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編輯︰侯景成