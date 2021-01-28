【美國議息】聯儲局維持利率不變　鮑威爾︰談論縮減買債為時過早　對通脹保持耐心

美國聯儲局公布議息結果，一如市場預期維持聯邦基金基準利率0至0.25厘不變，並繼續每月1200億美元的買債規模。聯儲局主席鮑威爾記者會上言論亦偏鴿，他表示，現在談論縮減購債計劃言之尚早，對於通脹亦會保持耐心。他亦提到，低息環境並非導致近期資產價格上漲的主因。

被問到對股市及資產泡沫的看法時，鮑威爾表示，貨幣政策並非推動資產價格上漲的主因，疫苗面世等因素導致了資產價格上漲。他續稱，低利率和資產價值之間的聯繫並不像人們想像的那麼緊密。儲局會關注金融系統的穩定性，但更傾向於使用宏觀審慎工具來處理金融穩定問題。

縮減購債為時尚早 對通脹保持耐心

鮑威爾表示，現在談論縮減購債為時過早，如果需要的話，儲局可以在資產購買方面做得更多。至於通脹壓力方面，他認為未來幾個月的通貨膨脹將是短暫的，儲局將保持耐心，如果看到短期的通貨膨脹小幅上升，暫時不會做出反應。如果有必要的話，當局亦可以增強前瞻性指引。

聯儲局議息聲明與上次大致相同。儲局在聲明中除了重申經濟恢復進程取決於疫情外，亦特別提及「疫苗接種的進展」。當局亦維持買債規模不變，將繼續每月購買800億美元的國債和400億美元的住房抵押貸款支持證券（MBS）。

鮑威爾記者會直播

市場此前已預期聯儲局按兵不動。ING首席國際經濟師James Knightley認為，儲局不會在今次議息中調整貨幣政策，但儲局主席鮑威爾料發表關於新一輪財政刺激及疫苗面世後，對經濟前景的看法。若儲局對經濟看法正面，則有機會增加市場對量化寬鬆政策逐漸縮減及加息的預期。

Knightley預測，短期內美國通脹壓力會加大，消費物價指數（CPI）可能於今年第二或第三季達到3%增幅，故亦要關注聯儲局如何看待通脹壓力等議題。

瑞士百達財富管理美國高級經濟師Thomas Costerg認為，在拜登加大財政開支的政策下，儲局不會在今年內減少買債規模，最快也要到明年才可能這樣做。他認為，由於消費者通脹不太可能構成風險及其他因素，故推斷儲局不會在2025年之前加息。

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編輯︰侯景成

