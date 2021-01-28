【樓市故事】最豪結婚禮物 爸媽833萬購維景灣畔兩房賀仔仔新婚 齊齊同住一個屋苑

農曆新年快到，買家入市步伐也加快，多個大型屋苑交投極暢旺。最近一對父母斥資833萬元，為將結婚的兒子購入將軍澳維景灣畔單位。

利嘉閣地產首席聯席董事蔡庭勇表示，該行新近促成將軍澳維景灣畔10座中層F室的二手成交，單位實用面積約498平方呎，為兩房間隔，外望優美園景池景。單位原以叫價848萬元放盤，經議價後減價15萬元或約1.8%，最後以833萬元沽出，折合實用面積呎價約16,727元。

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據了解，原業主於2016年8月，以603萬元買入單位。持貨4年，現轉手帳面獲利約230萬元，單位升值約38%。

蔡庭勇補充，買家為一對居於維景灣畔的家庭，父母為仔仔結婚作出置業考慮，經過一輪議價及考慮便拍板買入，待兒子結婚後可以同坐住一個屋苑。他又指，維景灣畔本月至今累錄約32宗二手成交個案，屋苑目前仍有約240個單位放盤，入場價由680萬元起。

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位於將軍澳調景調站的維景灣畔，是區內第二大私人屋苑，項目佔地逾50萬平方呎，提供三期合共15座住宅大廈，於2000年至2003年間入伙，單位可遠眺藍塘海峽美景，附近也有翠綠山景，由屋苑前往調景調站，最快約5分鐘可達，調景嶺站是港鐵將軍澳線及觀塘線的轉車站，;因此不論是前往九龍或香港均比將軍澳區其他屋苑方便。

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記者：陳詠妍