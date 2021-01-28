【農曆新年】Klook推賀年盆菜年糕低至2折　逢周四及日搶88元大利是

▲ Klook推出「牛」氣沖天過肥年活動，即日起至2月15日，推出數十款賀年年糕、盆菜、賀年禮盒優惠低至2折。（Klook提供圖片）

農曆新年將至，Klook推出「牛」氣沖天過肥年活動，即日起至2月15日，推出數十款賀年年糕、盆菜、賀年禮盒優惠低至2折，逢星期四及日更送HK$88大利是。

【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠 網上年宵及花市最新消息（不斷更新）

【農曆新年】掌舖辦新年網上盆菜祭 助商戶開拓新銷售渠道（附訂購連結）

疫情下今年或許未能外出吃團年飯，不少餐廳都有盆菜優惠。米芝蓮推介食府唐人館海港城店，推出唐煌百味盆菜（4位用），連HK$400麗新餐飲禮券，只需HK$1,288（人均HK$322）。米芝蓮星級粵菜食府香港康得思酒店明閣，推出新春開運盆菜，6至8位用，只需HK$2,688（以8人計，人均HK$336）。各酒店亦有優惠，包括港島海逸君綽酒店君綽軒極品鮑參翅肚盆菜低至HK$1,249起、歷山酒店鴻運亨通賀年盆菜低至HK$1,138起等。

新年當然有賀年年糕，米芝蓮二星新同樂極上賀年糕點套裝低至HK$333起、米芝蓮一星利苑酒家糕點禮盒低至HK$178起。酒店方面，8度海逸酒店四款賀年糕點低至HK$138起，包括富貴鮑魚黑松露野菌糕、鴻運黑糖桃膠年糕等；香港黃金海岸酒店粵賀年糕點低至HK$177起；馬哥孛羅酒店—香港呈獻經典賀年糕點低至HK$163起。

▲ 逢星期四及日送HK$88大利是。（Klook提供圖片）

【農曆新年】譚仔三哥聯乘「肥蛙」 推兩款利是封及譚仔三哥碗

責任編輯：朱悅瀅