  • 19°C
香港時間 : 2021128日 (四) 10:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【農曆新年】Klook推賀年盆菜年糕低至2折　逢周四及日搶88元大利是

商業 10:00 2021/01/28

分享：

Klook推出「牛」氣沖天過肥年活動，即日起至2月15日，推出數十款賀年年糕、盆菜、賀年禮盒優惠低至2折。（Klook提供圖片）

農曆新年將至，Klook推出「牛」氣沖天過肥年活動，即日起至2月15日，推出數十款賀年年糕、盆菜、賀年禮盒優惠低至2折，逢星期四及日更送HK$88大利是。

【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）

【農曆新年】掌舖辦新年網上盆菜祭    助商戶開拓新銷售渠道（附訂購連結）

疫情下今年或許未能外出吃團年飯，不少餐廳都有盆菜優惠。米芝蓮推介食府唐人館海港城店，推出唐煌百味盆菜（4位用），連HK$400麗新餐飲禮券，只需HK$1,288（人均HK$322）。米芝蓮星級粵菜食府香港康得思酒店明閣，推出新春開運盆菜，6至8位用，只需HK$2,688（以8人計，人均HK$336）。各酒店亦有優惠，包括港島海逸君綽酒店君綽軒極品鮑參翅肚盆菜低至HK$1,249起、歷山酒店鴻運亨通賀年盆菜低至HK$1,138起等。

新年當然有賀年年糕，米芝蓮二星新同樂極上賀年糕點套裝低至HK$333起、米芝蓮一星利苑酒家糕點禮盒低至HK$178起。酒店方面，8度海逸酒店四款賀年糕點低至HK$138起，包括富貴鮑魚黑松露野菌糕、鴻運黑糖桃膠年糕等；香港黃金海岸酒店粵賀年糕點低至HK$177起；馬哥孛羅酒店—香港呈獻經典賀年糕點低至HK$163起。

逢星期四及日送HK$88大利是。（Klook提供圖片）

【農曆新年】譚仔三哥聯乘「肥蛙」　推兩款利是封及譚仔三哥碗

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）
2021/01/18
【農曆新年】一文看清商場購物及餐飲優惠　網上年宵及花市最新消息（不斷更新）
【農曆新年】掌舖辦新年網上盆菜祭 助商戶開拓新銷售渠道（附訂購連結）
2021/01/27
【農曆新年】掌舖辦新年網上盆菜祭 助商戶開拓新銷售渠道（附訂購連結）
【農曆新年】譚仔三哥聯乘「肥蛙」　推兩款利是封及譚仔三哥碗
2021/01/26
【農曆新年】譚仔三哥聯乘「肥蛙」　推兩款利是封及譚仔三哥碗
【農曆新年】歷山酒店推網購美食優惠　8折訂下午茶套餐241元起
2021/01/26
【農曆新年】歷山酒店推網購美食優惠　8折訂下午茶套餐241元起
飲食資訊 農曆新年 盆菜 餐飲 餐廳 米芝蓮

下一篇文章

【創業奇兵】英國人舉家移居新加坡　創Telum Media平台　連結公關與媒體
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市擴充】牛角燒肉筲箕灣分店開幕　大玩Instagram遊戲贏美食優惠
【疫市擴充】牛角燒肉筲箕灣分店開幕　大玩Instagram遊戲贏美食優惠
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？
【台積電】車用晶片爭奪戰　傳台積電下月加價15%　主宰定價話事權？
【缺櫃潮】航運公司過度追求「超大型貨櫃船」　致全球海運物流現亂局？
【缺櫃潮】航運公司過度追求「超大型貨櫃船」　致全球海運物流現亂局？
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？
UA戲院下月底停止營運 K11 Art House　手持現金禮劵如何處理？要親自去退會？