【美股業績】波音去年虧損達119億美元　盤前股價跌3.6%

▲ 波音上季虧損84億美元。

美國飛機生產商波音（美︰BA）公布截至去年底止第四季業績，期內收入為153億美元，按年跌15%；股東應佔淨虧損84.2億美元，相對去年同期虧損10.1億美元，每股虧損14.65美元。綜合全年累計股東應佔虧損達118.7億美元，每股虧損20.88美元。波音盤前跌3.6%，報194.9美元。

波音表示，737MAX客機在美國和其他幾個市場的恢飛是重要的一步，公司將繼續跟隨全球監管機構的領導，並為客戶提供支持。自從獲批准復飛以來，波音已交付了40架737MAX架飛機。截至2021年1月25日，已有5家航空公司安全地恢復了737MAX機隊的營運，安全飛行了2700多次商業航班和大約5500飛行小時。

微軟業績勝預期，見【下一頁】

公司又透露，目前預計首批777X飛機交付時間將在2023年下半年。該時間表反映了許多因素，包括對全球監管要求，公司對市場需求及疫情影響的最新評估等。

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編輯︰侯景成

