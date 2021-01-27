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【新股IPO】快手科技孖展借爆再加碼 招股第二日累計借出遇4000億 超購385倍

股樓投資 21:46 2021/01/27

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快手科技 （新上市編號：01024）踏入第二日招股，由於在招股前市場已對十分期待，故在首日招股時已出現個別銀行借爆孖展，如中銀香港（02388）的孖展就在首日被借爆，而再加大快手科技孖展認購額度至2000億元。

市場反應熱烈實屬預期，綜合多間券商，快手科技的公開發售部分共借出逾4060億元孖展額，相當於超額認購385倍。

快手科技1024招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

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快手是次擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，其中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。若計及超額配售權，集資額最高達483億元，遠高於去年上市京東 （09618） 的345.6億元。

蘇州貝康醫療2170周三起招股 高瓴為上市前股東　入場費13818元你抽咗未？，見【下一面】

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快手科技招股價範圍介乎105至115元，每手100股，一手入場費約11616元，周五（29日）截飛，2月5日掛牌。若按發行價上限115元計，市值達到4724億元，若按105元計，市值達到4314億元。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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