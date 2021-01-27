【疫下理財】慳錢秘訣：活用記帳App　做到先儲蓄後花錢（附記帳App介紹）

新冠肺炎疫情持續一年，本港經濟大受打擊，不少打工仔被迫減薪、放無薪假，收入減少之下，慳得一蚊得一蚊！其中一個方法是開展記帳的習慣，了解自己日常支出有多少，找出不必要的開支，果斷地「節流」，並做到先儲蓄後花錢，積穀防饑。以下介紹兩款記帳App幫到你！

記帳城市

說到記帳，不少人經常半途而廢，究其原因都是怕麻煩、覺得記帳沉悶。「記帳城市」這個App將記帳變成一個城市建設遊戲。在這個記帳App裏，大家會化身成一位市長，當你每完成一筆記帳，系統會自動將項目轉換成一棟相應的建築物，例如餐飲開支會變成建設一座餐廳，娛樂開支會變成一間玩具店等，相當有趣。

當記錄的帳目越多，建築物數量也會更多，各位市長可排列這些建築物，並招募市民進行工作，築成不同規模和風格的城市。這個App也提供收支統計圖表功能，幫助大家分析個人收入。

▲ 「記帳城市」會自動將項目轉換成一棟相應的建築物。

▲ 「記帳城市」提供收支統計圖表功能，幫助大家分析個人收入。

記帳城市Android版本：請按此

記帳城市iOS版本：請按此

錢家有道「收支管家」

在手機搜尋記帳App，大部分也是台灣出品，一些收支項目的用語也跟香港有所不同。由投委會「錢家有道」推出的「收支管家」應用程式，就最同聲同氣。這個App可讓大家制定每月預算，每天花上少少時間做記帳之後，每個月只要點按「概要」便可以看到實際開支是否符合預算，會否不小心使大咗也清清楚楚。「收支管家」內會以餅形圖顯示當月各項支出佔的比重，究竟哪部分花錢最多，一目了然。

▲ 「收支管家」應用程式截圖。

▲ 每天花上少少時間做記帳之後，每個月只要點按「概要」便可以看到實際開支是否符合預算。

「收支管家」Android版本：請按此

「收支管家」iOS版本：請按此

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責任編輯：葉卓偉