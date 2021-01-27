【每日焦點】 Google Maps為用戶提供疫苗接種資訊　交友軟件Grindr被指非法共享用戶數據

▲ Google Maps計劃推出一項新功能，為民眾提供疫苗接種等相關資訊。另外，美國一款社交軟件Grindr，被指控非法與廣告商共享用戶數據。

為對抗新冠肺炎疫情，各國正加快疫苗接種速度，以防止疫情持續擴散。最近，Google Maps計劃推出一項新功能，為民眾提供疫苗接種等相關資訊，方便他們找到鄰近疫苗接種地點。Google表示，計劃在Google Maps資訊欄中，顯示各類疫苗相關資訊，例如預約疫苗接種、提供免費乘車接種疫苗等資訊。該功能最快於本週內上綫，率先支援美國4個州份的用戶使用。

【科技抗疫】Google Maps提供疫苗接種地點資訊 美國4個州份率先應用

此外，最近美國社交軟件Grindr，被指控非法與廣告商共享用戶數據，需向挪威數據保護局繳付約1170萬美元（約9,069萬港元）罰款。據《紐約時報》報道，挪威消費者委員會控告Grindr，指該公司與廣告商非法共享數據，包括用戶位置及所使用設備數據等。此外，Grindr是專為同性戀、雙性戀或跨性別者而設的交友平台，但在未經用戶同意情況下，洩露其個人性取向。

【資料外洩】交友軟件Grindr因非法共享用戶數據 被罰款逾9000萬元

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責任編輯：李寶如