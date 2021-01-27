美女童做烘焙糕點 籌錢為爸爸舉行葬禮 獲捐26.3萬港元 盡顯人間有愛

親人去世當然令人傷心，但如果能夠將悲痛與哀愁之情轉為另一種表達形式，結果也許能夠更美麗。美一名9歲女童父親月初因車禍喪生，她為籌集父親的葬禮費用，出售自家烘焙的曲奇及蛋糕，不少市民得知後紛紛排隊支持

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9歲女童Kaylei Miller的父親月初因為車禍喪生，父親去世前沒有買人壽保險，經濟環境一般的他們，未能狗支付父親的葬禮費用，為了籌集父親的葬禮費，她和媽媽決定做烘焙糕點出售。女童表示：「對我來說，爸爸就是我的一切，我只是想籌集資金為爸爸舉行葬禮。」Kaylei為籌集資金，烘焙很多款式的糕點，包括布朗尼蛋糕、朱古力餅乾和爆谷。

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本月7日她於社交媒體上發佈烘培義賣廣告後，消息迅速傳播，人們紛紛在指定地點排隊支持。其中一位來買糕點熱心人士Jack和太太花了1,000美元（約7,752港元），盡顯人情味。

目前為止，Kaylei一家已籌得逾3.4萬美元（約26.3萬港元），為最初目標的10倍以上。Kaylei的媽媽向750多名捐助者表示由衷的感謝：「這麼多年來，我從沒有想到人們會如此關心一個他們素未謀面的人……我不會忘記他，因為我每天都會看到他，看到孩子們燦爛的笑容。」

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責任編輯：翁嘉陽