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【大行報告】預期農行今明兩年盈利反彈 野村調升目標價至3.54元　潛在升幅23％

股樓投資 21:25 2021/01/27

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野村發表報告，預期農業銀行（01288）今、明兩年盈利將大反彈，維持「買入」評級，把目標價由3.53元，輕微升至3.54元，相當於2021年預測PB於0.51倍。

農行周三（27日）收報2.88元，無升跌，成交額2.9億元，較野村目標價潛在升幅約23%。

【新股IPO】快手科技1024街貨少難抽中 轉抽微創心通醫療2160 貝康醫療2170就易啲中？【見下頁

該行表示，最新預測農行去年盈利下跌5.6%、今年可增長8.9%，及明年增長11.2%，意味去年第四季盈利呈「V型」反彈。另外，因經營環境改善，野村預計農行去年至明年的淨息差分別為2.04%、2%及1.99%，而貸款增長預計為12%、11%及10%，反映中國貨幣政策持續正常化，未來將較少刺激及政策放鬆。

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記者：李兆明

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