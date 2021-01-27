【科技抗疫】IATA數碼疫苗護照本年第1季登場　阿聯酋航空率先試用

▲ 國際航空運輸協會IATA計劃推出「Travel Pass」手機程式，預計最快在本年首季登場，

新冠肺炎疫情持續反彈，各國政府及機構正研究推出數碼疫苗護照，以協助航空業恢復國際旅遊。早於去年年底，國際航空運輸協會IATA計劃推出「Travel Pass」手機程式，預計最快在本年首季登場，率先與3間航空公司合作試用。

「Travel Pass」程式可為旅客提供各地防疫措施、旅遊限制等資訊。另外，旅客可上傳新冠肺炎檢測結果，以及疫苗注射證明等資料，並與航空公司及政府分享。據了解，卡塔爾航空（Qatar Airways）、阿提哈德航空（Etihad Airways）及阿聯酋航空（Emirates）早前宣布，計劃在本年第一季，陸續開始使用Travel Pass程式。

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其中，阿聯酋航空表示，從4月份開始，會在杜拜實施計劃第一階段，要求所有旅客在出發之前，需附上新冠肺炎核酸檢測進行認證。



目前不少政府及機構正研究疫苗護照，以加快航空及相關行業復甦。早前，世界經濟論壇與非政府組織The Commons Project合作，制定「Common Trust Framework」機制，為已接種疫苗人士提供QR二維碼作識別，過關時需向海關人員展示。同時，丹麥政府正研發數碼疫苗護照，預計在數個月後面世。

責任編輯：李寶如