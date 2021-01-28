【國泰危機】國泰航空股價跌幅擴大至9%　發行可換股債集逾67億元

▲ 【航空告急】國泰航空擬發行2026年到期有擔保可換股債 發行規模最多72億元

國泰航空 （00293） 在疫情下財困，再度向市場集資。國泰今早公布，發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券，規模為67.4億元，票面息2.75厘，換股價為8.57元。據昨晚銷售文件，國泰可換股債基本規模60億元，原訂最多可加碼至最多72億元。

國泰航空周四開市即跌5%，最新跌幅擴大至9%，暫報6.02元。

國泰擬招募員工自願連返21日【下一頁】

據原訂銷售文件，國泰是次發行的可轉換債券，目標票面息率介乎2.25至2.75厘，初步兌換價介乎8.57元至9.23元；與國泰周三收市價6.59元比較，溢價30%至40%。

國泰表示，是次發行有擔保可轉換債券的集資淨額，將用於一般公司用途。有關可轉換債券只向專業投資者發售。

據國泰公告，若港府成立協助重組的公司、可換股債持有人悉數行使認股權，將分別持股5.45%、10.29%。太古股權會由45%降至37.9%。

更多航空相關文章

相關文章：【國泰危機】港府2月強制機組人員隔離檢疫 國泰燒錢幾回裁員前、股價跌3%

相關文章：【人事變動】馬天偉明起退任國泰財務總裁 港機工程沈碧嘉接棒

【買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？】

編輯：陳韻妍