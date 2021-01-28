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【國泰危機】國泰航空股價插一成　發行可換股債集逾67億元

股市 16:42 2021/01/28

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國泰繼去年資本重組後再有新融資行動，發行可換股債券

國泰航空 （00293） 在疫情下財困，再度向市場集資。國泰今早公布，發行於2026年到期的港元有擔保可轉換債券，規模為67.4億元，票面息2.75厘，換股價為8.57元。據昨晚銷售文件，國泰可換股債基本規模60億元，原訂最多可加碼至最多72億元。

國泰航空周四開市即跌5%，全日跌幅擴大至一成，收報5.95元，為全日低位，成交達5.22億元。

國泰擬招募員工自願連返21日【下一頁】

據原訂銷售文件，國泰是次發行的可轉換債券，目標票面息率介乎2.25至2.75厘，初步兌換價介乎8.57元至9.23元；與國泰周三收市價6.59元比較，溢價30%至40%。

國泰表示，是次發行有擔保可轉換債券的集資淨額，將用於一般公司用途。有關可轉換債券只向專業投資者發售。

據國泰公告，若港府成立協助重組的公司、可換股債持有人悉數行使認股權，將分別持股5.45%、10.29%。太古股權會由45%降至37.9%。

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買TVC可以慳到過萬蚊稅？同MPF又有咩唔同？

編輯：陳韻妍

港股 航空 集資 國泰航空（00293） 國泰航空
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