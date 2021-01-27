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【遊戲驛站GME】香櫞、Melvin Capital回應最新動向 GME盤前升幅收窄至三成

股樓投資 20:03 2021/01/27

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CNBC報導，遭Reddit網民狙擊的對冲基金Melvin Capital宣布已為其沽空的GameStop平倉。此前遊戲零售商GameStop是對冲基金的熱門沽空目標，上周沽空比率高達150%，其後Reddit Wallstreetbets板的網民發動「反狙擊」Melvin Capital，令GameStop股價在過去兩周升逾200%，盤前該股更一度升逾倍至332美元。

【遊戲驛站GME】Michael Burry痛批散戶狂買GameStop「不自然、瘋狂又危險」 GME盤前升幅收窄

Melvin Capital宣布平倉，意味基金已在市場買入足夠的GameStop歸還給原先借出股份的持股人。至於觸發是次網民狙擊沽空機構浪潮的的香櫞（Citron Research）創辦人則在Twitter發放影片指：「香櫞沒有問題，基金已為旗下九成沽空倉位平倉，至於剩下的倉位我則會不理會它。」現時GME盤前升幅收窄至三成，報241.2美元。

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撰文 : 林展鋒

美股 基金 零售 高達 Twitter 沽空 美元 買入 遊戲 財務自由

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